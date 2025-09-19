Créditos del Icetex: edad máxima para solicitarlos y otros requisitos Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Los créditos del Icetex han sido una herramienta para aquellos jóvenes que quieren estudiar en una Institución de Educación Superior (IES) y no cuentan con los recursos. Para solicitar este préstamo, los jóvenes deben contar con una figura clave: el deudor solidario.

El deudor solidario, explica la entidad, es la persona – natural o jurídica - encargada de respaldar la obligación adquirida por el estudiante con entidad durante el periodo de estudio y la etapa de amortización del crédito.

El CIFIN (Central de Información Financiera) es la entidad encargada de realizar el estudio y la aprobación del deudor solidario, que deberá cumplir con los siguientes requisitos:

✅ Requisitos para solicitar un crédito con el Icetex

📚 Si es persona natural

Tener domicilio permanente en Colombia.

Tener capacidad legal para contraer obligaciones.

No ser deudor moroso del ICETEX.

No ser deudor solidario de más de dos beneficiarios ante el ICETEX.

No ser mayor de 65 años al momento de legalizar el crédito.

Demostrar ingresos que permitan garantizar la deuda.

Si es pensionado, demostrar ingresos diferentes a los de la pensión.

Tener historial financiero y crediticio favorable.

No estar reportado con calificación negativa en ninguna central de riesgo financiero.

Obtener un puntaje de calificación superior al mínimo establecido en el modelo de estudio adoptado por el ICETEX.

Las demás que el ICETEX considere necesario.

📚 Si es persona jurídica

Tener domicilio permanente en el país.

Tener capacidad legal para contraer obligaciones.

No ser deudor moroso del ICETEX.

Contar con más de dos años de constitución legal.

Demostrar un patrimonio neto superior a la obligación contraída.

Tener una duración igual o mayor a la vigencia del crédito educativo, incluido el periodo de amortización y tres años más.

Tener autorización por parte de la Junta de Accionistas o de Socios, según la empresa, para servir como deudor solidario con monto máximo permitido.

Tener historial financiero y crediticio favorable.

Obtener un puntaje de calificación superior al mínimo establecido en el modelo de estudio adoptado por el ICETEX.

✅ Documentos para solicitar un crédito con el Icetex

📚 Si es persona natural

Formulario de Estudio de Antecedentes Crediticios (para el deudor solidario).

Dos fotocopias del documento de identidad.

Carta de Certificación Laboral del Deudor Solidario con fecha de expedición no mayor a 30 días, que incluya sueldo, cargo, fecha de ingreso y tipo de contrato.

Si es trabajador independiente: Certificación de Ingresos expedida por la autoridad competente, si es expedido por contador público se debe acompañar con copia legible de la tarjeta profesional y del documento de identidad del contador.

Certificado de Ingresos y Retenciones, si es trabajador dependiente y/o declaración de renta del año anterior, si está obligado a declarar.

Certificación de ingresos adicionales según sea el caso.

En caso de ser pensionado, demostrar ingresos diferentes a la pensión -adjuntar certificación de ingresos adicionales expedida por la autoridad competente-. Si es expedido por contador público se debe acompañar con copia legible de la tarjeta profesional y del documento de identidad del contador.

📚 Si es persona jurídica

Formulario de Estudio de Antecedentes Crediticios (para el deudor solidario).

Fotocopia legible del documento de Identidad del Representante Legal.

Dos fotocopias legibles del NIT (Número Identificación Tributaria).

Certificado de Existencia y Representación Legal.

Estados Financieros del último ejercicio contable.

Estar facultado para asumir esta clase de obligaciones previa certificación del representante legal.

¿Puedo cambiar de deudor solidario?

De acuerdo con la entidad, no es posible realizar cambios de deudor solidario, en ningún momento del crédito, ni para la legalización, ni durante su ejecución o amortización.

En los únicos casos en los que, por reglamento de la entidad, se puede hacer un cambio del deudor son:

Si falleció.

Se ha reconocido incapacidad física total, debidamente certificada por la autoridad competente.

Si el deudor solidario presente pena privativa de la libertad o detención.

En caso de que en su situación se cumpla uno de estos factores, deberá hacer una solicitud remitida por el estudiante al Icetex y que esté acompañada de las constancias y/o certificaciones de esta novedad.

Después de completar la documentación, el instituto estudiará el caso para poder autorizar ante la CIFIN el estudio de otros candidatos para reemplazar el deudor solidario.

