Becas OEA: abren nuevas convocatorias para estudiar un pregrado o posgrado

La Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral abrió una nueva convocatoria de becas para 885 programas de pregrado y posgrado.
Por medio de un comunicado, la OEA informó que el objetivo de estas becas es “aumentar el acceso a una educación superior asequible y de calidad para los ciudadanos de las Américas y apoyar a los Estados miembros”. La convocatoria estará abierta desde el 22 hasta el 30 de septiembre. Esto es lo que debe saber:
¿En qué consisten las becas de la OEA?
📏 Las becas corresponden a estudios que se imparten desde La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), La Escuela de Postgrado peruana de NEWMAN (EP NEWMAN) y La Universidad InterNaciones de Guatemala (INTERNACIONES).
¿Qué incluye la beca de la OEA?
📏 La beca cubrirá la reducción del 40 %, 50 % y 60 % del total de la matrícula.
📏Este descuento solo se aplica al valor del programa de estudios.
📏 No están contemplados gastos tales como la cuota de admisión, traducción y notarización o autenticación de documentos, materiales de estudio, trámites de titulación y obtención de grado.
📏 Los beneficios están sujetos al rendimiento académico del becario para mantener la beca durante la duración del programa de estudios.
📏 El becario no debe ser reportado con baja académica por ausencias al programa y/o reprobación de materias.
📏 Debe mantener un promedio igual o superior a 5/10.
Requisitos de la beca de la OEA
📏 Tener nacionalidad y/o residencia legal permanente de cualquiera de los Estados Miembros de la SG/OEA.
📏 Haber finalizado el proceso de admisión y haber sido admitido en uno de los programas de estudios en una de las instituciones.
📏 No haber recibido otras becas académicas de la OEA, en el mismo nivel de estudios propuesto a esta convocatoria.
📏 Demostrar su capacidad financiera para solventar los costos del Programa no cubierto por la Beca dentro de un plazo establecido.
📏 No serán elegibles para recibir las Becas los funcionarios de la SG/OEA, las personas que se encuentren bajo contrato por resultados con la SG/OEA, el personal de las Misiones Permanentes ante la OEA ni los familiares de todas las personas antes mencionadas
📚 Becas en la UNIR
📒 Becas del 60 %
¿En qué consiste la beca?
- Los programas duran 12 meses.
- Las maestrías son virtuales.
- Se dictarán en español.
- La convocatoria cierra el 22 de septiembre de 2025 y la publicación oficial de candidatos seleccionados es el 15 de octubre.
- Los programas comenzarán entre octubre y noviembre de 2025, dependiendo del que elija.
- Son 300 becas disponibles que cuentan con el 60% de descuento sobre el costo total de la matrícula.
- Están habilitados 174 programas de maestrías oficiales en diferentes áreas del conocimiento como administración, derechos humanos, educación, comunicación, marketing, ventas, finanzas, recursos humanos, tecnología y más.
📒 Becas del 50 %
¿En qué consiste la beca?
- Se dictará en español.
- Dura de 33 a 34 semanas.
- La convocatoria cierra el 22 de septiembre.
- Los estudios comienzan entre octubre y noviembre 2025.
- El 15 de octubre se publicarán los seleccionados a las becas.
- Los programas serán virtuales.
- Están habilitados 31 programas de Formación Permanente en diferentes áreas del conocimiento como administración, derechos humanos, educación, comunicación, marketing, ventas, finanzas, recursos humanos, tecnología.
- Son 175 becas disponibles que cuentan con el 50 % de descuento sobre el costo total de la colegiatura.
📒 Becas del 60 % de pregrado
¿En qué consiste la beca?
- Los programas se dictarán en español.
- Son programas virtuales.
- Los programas de grado duran cuatro años y un año de beca de grado.
- La convocatoria cierra el 22 de septiembre.
- El 15 de octubre de 2025 se conocen a las personas seleccionadas.
- El inicio de los programas son en octubre.
- Están habilitados 27 programas de Grados Oficiales en diferentes áreas del conocimiento como administración, educación, marketing, finanzas, recursos humanos, tecnología, Salud.
- Son 60 becas disponibles que cuentan con el 60 % de descuento sobre el costo total de la colegiatura.
📚 Becas en la EP NEWMAN
📒 Becas del 60 %
¿En qué consiste la beca?
- Los programas se dictarán en español
- Son programas virtuales.
- La duración de los programación son de 12 meses.
- La convocatoria cierra el 30 de septiembre.
- En octubre se conoce la lista de personas elegidas.
- Entre octubre y noviembre se conocerá la lista de los candidatos elegidos.
- Estarán habilitados 41 programas de maestría de diversas áreas del conocimiento, como administración, derechos humanos, educación, comunicación, marketing, ventas, finanzas, recursos humanos, tecnología.
- Son 180 becas que cubren el 60 % del costo total de la maestría.
📚 Becas en la Universidad de Guatemala
📒 Becas del 40 %
¿En qué consiste la beca?
- Los programas se dictarán en español.
- Son virtuales.
- Tienen una duración 18 o 24 meses.
- El 22 de septiembre se cierra la convocatoria.
- En octubre se conocen las listas de los candidatos seleccionados.
- Entre octubre y noviembre comienzan los programas.
- Están habilitados 27 programas de maestría en diferentes áreas del conocimiento como administración, comunicación, marketing, ventas, finanzas, recursos humanos, ingeniería, desarrollo de software, diseño, tecnología, salud, psicología.
- Son 170 becas disponibles que cubren el 40 % del costo total de la colegiatura.
Si quiere mayor información, puede consultar este enlace.
