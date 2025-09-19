Becas OEA: abren nuevas convocatorias para estudiar un pregrado o posgrado Foto: Pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral abrió una nueva convocatoria de becas para 885 programas de pregrado y posgrado.

(Lea: U. Distrital abre inscripciones para 2026: carreras disponibles y cómo inscribirse)

Por medio de un comunicado, la OEA informó que el objetivo de estas becas es “aumentar el acceso a una educación superior asequible y de calidad para los ciudadanos de las Américas y apoyar a los Estados miembros”. La convocatoria estará abierta desde el 22 hasta el 30 de septiembre. Esto es lo que debe saber:

¿En qué consisten las becas de la OEA?

📏 Las becas corresponden a estudios que se imparten desde La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), La Escuela de Postgrado peruana de NEWMAN (EP NEWMAN) y La Universidad InterNaciones de Guatemala (INTERNACIONES).

¿Qué incluye la beca de la OEA?

📏 La beca cubrirá la reducción del 40 %, 50 % y 60 % del total de la matrícula.

📏Este descuento solo se aplica al valor del programa de estudios.

📏 No están contemplados gastos tales como la cuota de admisión, traducción y notarización o autenticación de documentos, materiales de estudio, trámites de titulación y obtención de grado.

📏 Los beneficios están sujetos al rendimiento académico del becario para mantener la beca durante la duración del programa de estudios.

📏 El becario no debe ser reportado con baja académica por ausencias al programa y/o reprobación de materias.

📏 Debe mantener un promedio igual o superior a 5/10.

(Puede leer: Este es el cronograma para la evaluación de ascenso docente 2025)

Requisitos de la beca de la OEA

📏 Tener nacionalidad y/o residencia legal permanente de cualquiera de los Estados Miembros de la SG/OEA.

📏 Haber finalizado el proceso de admisión y haber sido admitido en uno de los programas de estudios en una de las instituciones.

📏 No haber recibido otras becas académicas de la OEA, en el mismo nivel de estudios propuesto a esta convocatoria.

📏 Demostrar su capacidad financiera para solventar los costos del Programa no cubierto por la Beca dentro de un plazo establecido.

📏 No serán elegibles para recibir las Becas los funcionarios de la SG/OEA, las personas que se encuentren bajo contrato por resultados con la SG/OEA, el personal de las Misiones Permanentes ante la OEA ni los familiares de todas las personas antes mencionadas

(Le puede interesar: ¿Qué universidades tienen convenio con Jóvenes a la E y cómo aplicar a las becas?)

📚 Becas en la UNIR

📒 Becas del 60 %

¿En qué consiste la beca?

Los programas duran 12 meses.

Las maestrías son virtuales.

Se dictarán en español.

La convocatoria cierra el 22 de septiembre de 2025 y la publicación oficial de candidatos seleccionados es el 15 de octubre.

Los programas comenzarán entre octubre y noviembre de 2025, dependiendo del que elija.

Son 300 becas disponibles que cuentan con el 60% de descuento sobre el costo total de la matrícula.

Están habilitados 174 programas de maestrías oficiales en diferentes áreas del conocimiento como administración, derechos humanos, educación, comunicación, marketing, ventas, finanzas, recursos humanos, tecnología y más.

(Lea también: ¿Cómo saber si estoy inhabilitado por el SENA? Estas son las razones y sanciones)

📒 Becas del 50 %

¿En qué consiste la beca?

Se dictará en español.

Dura de 33 a 34 semanas.

La convocatoria cierra el 22 de septiembre.

Los estudios comienzan entre octubre y noviembre 2025.

El 15 de octubre se publicarán los seleccionados a las becas.

Los programas serán virtuales.

Están habilitados 31 programas de Formación Permanente en diferentes áreas del conocimiento como administración, derechos humanos, educación, comunicación, marketing, ventas, finanzas, recursos humanos, tecnología.

Son 175 becas disponibles que cuentan con el 50 % de descuento sobre el costo total de la colegiatura.

(Puede leer: Mineducación y SAE definen acuerdos tras proceso de liquidación de la Fundación CECEP)

📒 Becas del 60 % de pregrado

¿En qué consiste la beca?

Los programas se dictarán en español.

Son programas virtuales.

Los programas de grado duran cuatro años y un año de beca de grado.

La convocatoria cierra el 22 de septiembre.

El 15 de octubre de 2025 se conocen a las personas seleccionadas.

El inicio de los programas son en octubre.

Están habilitados 27 programas de Grados Oficiales en diferentes áreas del conocimiento como administración, educación, marketing, finanzas, recursos humanos, tecnología, Salud.

Son 60 becas disponibles que cuentan con el 60 % de descuento sobre el costo total de la colegiatura.

(Podría leer: Cinco personas del consejo superior de la Universidad del Pacífico serán reemplazadas)

📚 Becas en la EP NEWMAN

📒 Becas del 60 %

¿En qué consiste la beca?

Los programas se dictarán en español

Son programas virtuales.

La duración de los programación son de 12 meses.

La convocatoria cierra el 30 de septiembre.

En octubre se conoce la lista de personas elegidas.

Entre octubre y noviembre se conocerá la lista de los candidatos elegidos.

Estarán habilitados 41 programas de maestría de diversas áreas del conocimiento, como administración, derechos humanos, educación, comunicación, marketing, ventas, finanzas, recursos humanos, tecnología.

Son 180 becas que cubren el 60 % del costo total de la maestría.

(Lea: Semana de receso escolar en Bogotá: ¿cuándo será la pausa para los colegios?)

📚 Becas en la Universidad de Guatemala

📒 Becas del 40 %

¿En qué consiste la beca?

Los programas se dictarán en español.

Son virtuales.

Tienen una duración 18 o 24 meses.

El 22 de septiembre se cierra la convocatoria.

En octubre se conocen las listas de los candidatos seleccionados.

Entre octubre y noviembre comienzan los programas.

Están habilitados 27 programas de maestría en diferentes áreas del conocimiento como administración, comunicación, marketing, ventas, finanzas, recursos humanos, ingeniería, desarrollo de software, diseño, tecnología, salud, psicología.

Son 170 becas disponibles que cubren el 40 % del costo total de la colegiatura.

Si quiere mayor información, puede consultar este enlace.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚