Educación

Becas OEA: abren nuevas convocatorias para estudiar un pregrado o posgrado

Se podrá postular en alguno de los 885 programas de pregrado y posgrado que están habilitados para esta edición. Las becas cubren del 40 al 60 % del valor de los programas.

Redacción Educación
19 de septiembre de 2025 - 04:48 p. m.
Becas OEA: abren nuevas convocatorias para estudiar un pregrado o posgrado
Becas OEA: abren nuevas convocatorias para estudiar un pregrado o posgrado
Foto: Pexels
La Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral abrió una nueva convocatoria de becas para 885 programas de pregrado y posgrado.

Por medio de un comunicado, la OEA informó que el objetivo de estas becas es “aumentar el acceso a una educación superior asequible y de calidad para los ciudadanos de las Américas y apoyar a los Estados miembros”. La convocatoria estará abierta desde el 22 hasta el 30 de septiembre. Esto es lo que debe saber:

¿En qué consisten las becas de la OEA?

📏 Las becas corresponden a estudios que se imparten desde La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), La Escuela de Postgrado peruana de NEWMAN (EP NEWMAN) y La Universidad InterNaciones de Guatemala (INTERNACIONES).

¿Qué incluye la beca de la OEA?

📏 La beca cubrirá la reducción del 40 %, 50 % y 60 % del total de la matrícula.

📏Este descuento solo se aplica al valor del programa de estudios.

📏 No están contemplados gastos tales como la cuota de admisión, traducción y notarización o autenticación de documentos, materiales de estudio, trámites de titulación y obtención de grado.

📏 Los beneficios están sujetos al rendimiento académico del becario para mantener la beca durante la duración del programa de estudios.

📏 El becario no debe ser reportado con baja académica por ausencias al programa y/o reprobación de materias.

📏 Debe mantener un promedio igual o superior a 5/10.

Requisitos de la beca de la OEA

📏 Tener nacionalidad y/o residencia legal permanente de cualquiera de los Estados Miembros de la SG/OEA.

📏 Haber finalizado el proceso de admisión y haber sido admitido en uno de los programas de estudios en una de las instituciones.

📏 No haber recibido otras becas académicas de la OEA, en el mismo nivel de estudios propuesto a esta convocatoria.

📏 Demostrar su capacidad financiera para solventar los costos del Programa no cubierto por la Beca dentro de un plazo establecido.

📏 No serán elegibles para recibir las Becas los funcionarios de la SG/OEA, las personas que se encuentren bajo contrato por resultados con la SG/OEA, el personal de las Misiones Permanentes ante la OEA ni los familiares de todas las personas antes mencionadas

📚 Becas en la UNIR

📒 Becas del 60 %

¿En qué consiste la beca?

  • Los programas duran 12 meses.
  • Las maestrías son virtuales.
  • Se dictarán en español.
  • La convocatoria cierra el 22 de septiembre de 2025 y la publicación oficial de candidatos seleccionados es el 15 de octubre.
  • Los programas comenzarán entre octubre y noviembre de 2025, dependiendo del que elija.
  • Son 300 becas disponibles que cuentan con el 60% de descuento sobre el costo total de la matrícula.
  • Están habilitados 174 programas de maestrías oficiales en diferentes áreas del conocimiento como administración, derechos humanos, educación, comunicación, marketing, ventas, finanzas, recursos humanos, tecnología y más.

📒 Becas del 50 %

¿En qué consiste la beca?

  • Se dictará en español.
  • Dura de 33 a 34 semanas.
  • La convocatoria cierra el 22 de septiembre.
  • Los estudios comienzan entre octubre y noviembre 2025.
  • El 15 de octubre se publicarán los seleccionados a las becas.
  • Los programas serán virtuales.
  • Están habilitados 31 programas de Formación Permanente en diferentes áreas del conocimiento como administración, derechos humanos, educación, comunicación, marketing, ventas, finanzas, recursos humanos, tecnología.
  • Son 175 becas disponibles que cuentan con el 50 % de descuento sobre el costo total de la colegiatura.

📒 Becas del 60 % de pregrado

¿En qué consiste la beca?

  • Los programas se dictarán en español.
  • Son programas virtuales.
  • Los programas de grado duran cuatro años y un año de beca de grado.
  • La convocatoria cierra el 22 de septiembre.
  • El 15 de octubre de 2025 se conocen a las personas seleccionadas.
  • El inicio de los programas son en octubre.
  • Están habilitados 27 programas de Grados Oficiales en diferentes áreas del conocimiento como administración, educación, marketing, finanzas, recursos humanos, tecnología, Salud.
  • Son 60 becas disponibles que cuentan con el 60 % de descuento sobre el costo total de la colegiatura.

📚 Becas en la EP NEWMAN

📒 Becas del 60 %

¿En qué consiste la beca?

  • Los programas se dictarán en español
  • Son programas virtuales.
  • La duración de los programación son de 12 meses.
  • La convocatoria cierra el 30 de septiembre.
  • En octubre se conoce la lista de personas elegidas.
  • Entre octubre y noviembre se conocerá la lista de los candidatos elegidos.
  • Estarán habilitados 41 programas de maestría de diversas áreas del conocimiento, como administración, derechos humanos, educación, comunicación, marketing, ventas, finanzas, recursos humanos, tecnología.
  • Son 180 becas que cubren el 60 % del costo total de la maestría.

📚 Becas en la Universidad de Guatemala

📒 Becas del 40 %

¿En qué consiste la beca?

  • Los programas se dictarán en español.
  • Son virtuales.
  • Tienen una duración 18 o 24 meses.
  • El 22 de septiembre se cierra la convocatoria.
  • En octubre se conocen las listas de los candidatos seleccionados.
  • Entre octubre y noviembre comienzan los programas.
  • Están habilitados 27 programas de maestría en diferentes áreas del conocimiento como administración, comunicación, marketing, ventas, finanzas, recursos humanos, ingeniería, desarrollo de software, diseño, tecnología, salud, psicología.
  • Son 170 becas disponibles que cubren el 40 % del costo total de la colegiatura.

Si quiere mayor información, puede consultar este enlace.

Por Redacción Educación

