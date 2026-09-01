Procuraduría investiga presuntas irregularidades en construcción de colegio en Santander Foto: Colprensa

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La Procuraduría General de la Nación, por medio de un comunicado, anunció que formuló pliego de cargos contra tres personas, al parecer, por una serie de presuntas irregularidades, las cuales están relacionadas con la construcción del Colegio Integrado Lucas Caballero, en el municipio de Suaita, Santander.

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De acuerdo con la entidad, las tres personas son Antonio José Pinzón Páez y Próspero Alberto Arenas Castillo, quienes ejercieron funciones de supervisión, y Nelson Eduardo Navas Beltrán, representante legal del consorcio interventor de esta obra.

La investigación disciplinaria, explicó el ente de control, comenzó por posibles deficiencias en las labores de seguimiento y control a la ejecución del contrato, que fue suscrito en 2022 por un valor de cerca de COP 15.000 millones.

Entre los puntos que busca esclarecer la Procuraduría está la licencia de construcción, pues, al parecer, esta obra habría comenzado y avanzado sin contar con este documento ni con los permisos de aprovechamiento forestal y de movimiento de tierras.

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“El ente de control también investiga posibles incumplimientos en las obligaciones de supervisión e interventoría”, agregó la entidad en el comunicado.

La Procuraduría calificó provisionalmente la conducta de los dos supervisores (Pinzón Páez y Arenas Castillo) como grave a título de culpa grave y la del representante del interventor (Navas Beltrán) como “gravísima con culpa gravísima”.

A los ojos de la Procuraduría, “las omisiones investigadas pudieron afectar la adecuada ejecución de un proyecto destinado a garantizar la infraestructura educativa para los niños, niñas y adolescentes de Suaita”.

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Cabe aclarar, como detalló la Procuraduría, que esta formulación de cargos no necesariamente implica una decisión definitiva sobre la responsabilidad disciplinaria de los investigados.

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