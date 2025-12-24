Profesores del Alto Andágueda, en Chocó, anuncian minga y posible cierre de vías Foto: Getty Images

En un comunicado, los docentes de la Institución Educativa Etnoagropecuaria Luis Enrique Arce de Aguasal, en Alto Andágueda, Chocó, anunciaron que, frente al incumplimiento en la ejecución y giro de los recursos de gratuidad educativa destinados a los colegios indígenas, adelantarán una minga y el cierre de algunas calles.

“Manifestamos nuestra inconformidad debido al incumplimiento por parte del Fondo de Recursos de Gratuidad Educativa, administrado por el Operador del Centro Educativo Indígena Care Kui”, dicen en el documento y añaden que, hasta la fecha, no se han realizado todos los aportes a la mayoría de centros educativos indígenas que prestan su servicio en el Resguardo Tahami, ubicado en esta zona.

Este dinero faltante, explican los directivos docentes en el comunicado, equivale a cerca del 35 % y, a raíz de esta situación, están siendo “objeto de acusaciones por parte de nuestras autoridades mayores y de la comunidad educativa, por lo que se está viendo vulnerada nuestra moral y buen nombre”.

Los directivos le piden a este operador ponerse al día con la deuda que, de acuerdo con sus cálculos, es de cerca de COP 46 millones; de no hacerlo, dicen, “se verán obligados a realizar una minga en la vía que conduce a Quibdó - Medellín y Quibdó - Pereira”.

Este conglomerado de instituciones atiende aproximadamente 1.000 estudiantes indígenas en diferentes niveles educativos y, aunque en más de una oportunidad han pedido el cambio de operador, hasta la fecha no han recibido respuesta. Ni el Ministerio de Educación ni el operador se han pronunciado sobre esta situación.

