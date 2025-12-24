Logo El Espectador
U. de Antioquia hace un llamado para continuar con la búsqueda del profesor Daniel Higuita

De acuerdo con el plantel, Daniel Fernando Higuita Borja, profesor de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, está desaparecido desde el 19 de noviembre del 2025.

Redacción Educación
24 de diciembre de 2025 - 04:51 p. m.
Daniel Fernando Higuita Borja está desaparecido desde el pasado 19 de noviembre.
Foto: Universidad de Antioquia
La Universidad de Antioquia (UdeA), por medio de un comunicado, hizo un llamado a las autoridades locales y nacionales para que continúen con la búsqueda de Daniel Fernando Higuita Borja, profesor de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de esta institución.

De acuerdo con el plantel, el docente está desaparecido desde el 19 de noviembre del 2025. En el comunicado, además, se pide “el apoyo de los pobladores del Occidente antioqueño y territorios cercanos para aportar información que permita esclarecer su paradero, tras un posible accidente en la vía hacia Juntas de Uramita”.

Inicialmente, dice la institución, su desaparición podría estar relacionada con un accidente de tránsito en la vía que conduce hacia el corregimiento Juntas de Uramita, en el Occidente antioqueño, cuando Higuita se desplazaba para atender una situación familiar.

En el comunicado, la institución hace un llamado a todas las autoridades competentes para que “se mantengan activos todos los esfuerzos y mecanismos de búsqueda de Daniel Fernando, de quien no se tiene noticia desde hace ya más de un mes”.

Esta situación de incertidumbre, añade la entidad, persiste a pesar de que la familia ha adelantado diversas acciones para tratar de esclarecer los hechos y el paradero del profesor. Hasta el momento, también continúan las labores de búsqueda en varios municipios de esa zona de Antioquia e incluso del Chocó.

“Pedimos el apoyo de los pobladores de la zona para que compartan con los familiares del profesor Daniel Higuita y con las autoridades encargadas cualquier información que resulte de utilidad para orientar la búsqueda”, concluye la UdeA.

