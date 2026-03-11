Solo 13 de cada 100 estudiantes terminan bachillerato con los conocimientos esperados

Debemos reflexionar sobre el rol de la educación para superar comportamientos y conductas de riesgo y fomentar el uso positivo de medios digitales. Foto: MinEducación

En Colombia, solo 13 de cada 100 estudiantes terminan la educación media con los saberes esperados para enfrentarse a la educación posmedia y después al mercado laboral.

Ese es uno de los principales hallazgos de un estudio publicado por investigadores de la Universidad ICESI, la Universidad Javeriana y la Universidad de los Andes, sustentado a partir de datos del Ministerio de Educación Nacional, del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), del DANE y de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes PILA del Ministerio de Salud.

Las investigadoras analizaron la información de cobertura escolar y calidad educativa para dimensionar un panorama más amplio del estado de la educación media en Colombia. Algunas cifras ayudan a entenderlo. En Colombia, de 100 estudiantes que iniciaron sus estudios de primaria en 2013, solo 55 llegaron a grado 11° en 2023. De ellos, continúan los autores, apenas el 23 % alcanzó satisfactoriamente las competencias en las cuatro áreas fundamentales: matemáticas, lectura crítica, ciencias naturales y ciencias sociales y ciudadanas.

“Preocupa es que solo uno de cada cuatro estudiantes que llegó a 11° está logrando un nivel satisfactorio o avanzado en las competencias evaluadas por las Pruebas Saber 11, específicamente niveles 3 y 4 en la escala de evaluación,¨ resaltan los autores Juliana Ruiz Patiño y Santiago Navia Jaramillo, especialistas del Observatorio de Realidades Educativas de la Universidad ICESI.

Al dar una mirada más detallada, hay brechas muy importantes. Por ejemplo, mientras que en municipios como Envigado y Sabaneta (en el área metropolitana de Medellín) aproximadamente 40 de cada 100 estudiantes lograron graduarse y alcanzar un nivel que los autores señalan de “satisfactorio o avanzado” en las competencias evaluadas por las Pruebas Saber 11, en departamentos como Chocó y Vichada esta proporción se reduce a apenas 1 de cada 100.

“La inacción frente a la educación media se traduce en menor productividad, crecimiento estancado y pérdida de bienestar social” sostienen los autores.

El documento también analiza las implicaciones de la inacción tanto a nivel individual como colectivo, en un contexto marcado por brechas en cobertura y calidad. Según los autores, distintos estudios muestran que terminar la educación media tiene efectos significativos en los ingresos futuros de los jóvenes.

En Colombia, dicen los investigadores, completar este nivel educativo permite acceder a salarios cerca de un 20 % más altos que los de quienes no lo terminan y duplicar los ingresos frente a quienes solo completan la primaria. Además, graduarse de bachillerato abre la puerta a la educación superior, cuya rentabilidad económica puede alcanzar el 15 %, una tasa que, según el informe, supera la rentabilidad promedio de inversiones financieras y de infraestructura en el país.

A pesar de estos beneficios, el documento señala que la educación media no aparece claramente priorizada en los planes de desarrollo presidenciales hacia 2026. Aunque la educación en general sigue siendo un tema central en las propuestas, los autores consideran que existe poca claridad sobre cómo enfrentar las brechas de cobertura y calidad que afectan a buena parte de los estudiantes.

En ese sentido, el informe plantea que la política pública no debería centrarse únicamente en ampliar el acceso a la educación superior. También debería fortalecer las etapas previas del sistema educativo, de modo que los jóvenes desarrollen las competencias necesarias para completar su trayectoria educativa y avanzar hacia estudios posteriores o al mercado laboral. Si bien en los planes actuales se observan metas relacionadas con infraestructura y ampliación de cobertura, los investigadores advierten que todavía falta un enfoque más sólido para mejorar la calidad educativa y reducir las desigualdades territoriales que muestran los datos.

“Si la política pública no logra priorizar la educación media desde una mirada que integre cobertura, calidad, pertinencia y territorialidad, el futuro educativo del país y su desarrollo social y económico seguirán en riesgo”, concluye el informe.

El estudio fue elaborado por el Observatorio de Realidades Educativas, una iniciativa de la Universidad Icesi y varias fundaciones del sector privado, y contó con el apoyo del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Pontificia Universidad Javeriana, que se dedica a analizar el sistema educativo y aportar evidencia para la toma de decisiones en política pública.

