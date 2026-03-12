Resultados del concurso docente 2026: esta es la fecha en que los publicará el Mineducación Foto: El Espectador - JOSE VARGAS ESGUERRA

El Ministerio de Educación dio a conocer el calendario en el que se conocerán los resultados del Concurso Docente, un examen que hace parte del proceso de evaluación para ascenso o reubicación salarial de los maestros que trabajan en los colegios públicos del país.

A través de esta prueba, que se realizó el 22 de febrero de 2026, los maestros pueden avanzar en el escalafón y acceder a mejores salarios en la carrera docente. En esta edición, según la cartera, participaron más de 34.000 profesores.

De acuerdo con el cronograma del Mineducación, los resultados preliminares de los exámenes estarán disponibles a partir del 16 de marzo. Una vez se publiquen, se habilitará una etapa para que los maestros revisen sus puntajes y presenten reclamaciones en caso de considerarlo necesario.

Este período de reclamaciones estará abierto entre el 17 y el 24 de marzo de 2026. Posteriormente, el 12 de mayo de 2026, se publicarán los resultados definitivos.

Para consultar los resultados, los docentes deberán ingresar al portal del proceso docente y acceder con su usuario y contraseña. El Ministerio de Educación también reiteró que la información del proceso debe revisarse únicamente por medio de los canales oficiales habilitados.

