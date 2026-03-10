Pruebas Saber 11 del Icfes: cómo inscribirse para los exámenes de julio Foto: Icfes

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) informó que abrió oficialmente el período de registro y recaudo ordinario para las personas que estén interesadas en presentar la prueba Saber 11, correspondiente al segundo semestre de 2026.

Según la entidad, el proceso de inscripción estará habilitado hasta el viernes 1.º de mayo y está dirigido principalmente a estudiantes de último grado de educación media, así como a personas que deseen presentar el examen de manera individual.

La prueba se llevará a cabo el domingo 26 de julio de 2026. El Icfes también señaló que quienes no logren completar la inscripción en este primer periodo podrán hacerlo en un registro extraordinario, que se abrirá entre el 4 y el 22 de mayo.

Cabe recordar que este examen, utilizado como uno de los principales indicadores para medir la calidad de la educación formal en el país, evalúa cinco áreas: Lectura crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés.

📚 Pruebas Saber 11: fechas clave para calendario A

El cronograma del segundo semestre de 2026 contempla varias etapas:

Registro ordinario: Del lunes 9 de marzo de 2026 al viernes 1 de mayo de 2026.

Recaudo ordinario: Del lunes 9 de marzo de 2026 al viernes 1 de mayo de 2026.

Registro extraordinario: Del lunes 4 de mayo de 2026 al viernes 22 de mayo de 2026.

Recaudo extraordinario: Del lunes 4 de mayo de 2026 al viernes 22 de mayo de 2026.

Publicación de citaciones: Viernes 10 de julio de 2026.

Plazo para solicitudes sobre citaciones: Del lunes 13 de julio de 2026 al viernes 17 de julio de 2026.

Aplicación del examen: Domingo 26 de julio de 2026.

Publicación de resultados individuales Saber 11 en la página web: Viernes 25 de septiembre de 2026.

Una vez completen la inscripción y el pago del examen, los estudiantes deberán estar pendientes de la fecha habilitada para la citación, donde se indicará el lugar de presentación de la prueba.

El Icfes también advirtió que, en caso de inconvenientes durante el proceso, estará disponible la herramienta Ágil Icfes, que permite recibir atención personalizada. Asimismo, contará con los canales oficiales para comunicarse.

