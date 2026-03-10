Becas Ecopetrol 2026: cómo postularse a la convocatoria que ofrece 100 cupos Foto: Pexels

Ecopetrol abrió una nueva convocatoria del programa Bachilleres Ecopetrol Mario Galán Gómez, que otorgará 100 becas completas para estudios de educación superior en 2026. El programa, explica la entidad en su página web, “está dirigido a jóvenes con buen desempeño académico y compromiso con la construcción de paz en sus comunidades”.

Además de los requisitos académicos, para este año, “el programa valorará de manera especial a los jóvenes que demuestren compromiso y aporte a la convivencia, reconciliación y construcción de paz en sus comunidades”, anota Ecopetrol.

📚 Becas Ecopetrol 2026

✅ Cierre: 1 de abril de 2026 a las 4:00 p.m.

✅ Oferente: Ecopetrol

✅ Modalidad: Presencial

✅ Programas: Pregrado

📚 ¿Quiénes pueden postularse?

Ser ciudadano colombiano.

Haber terminado el bachillerato en una institución educativa pública, rural o urbana.

Haber presentado la prueba Saber 11 en 2025 y obtener un puntaje mínimo de 250 puntos.

Diligenciar el formulario de postulación.

Presentar un ensayo de máximo 500 palabras en el que explique por qué merece la beca, sus motivaciones y metas académicas.

📚¿Qué cubre la beca?

100 % del valor de la matrícula.

COP 1.305.448 semestrales para alimentación y transporte.

COP 2.752.730 semestrales para estudiantes que deban trasladarse de su ciudad de origen.

Pago del 100 % de los derechos de grado, hasta un año después de finalizar el último semestre.

📚 Categorías de las becas

Las becas se asignarán a los mejores bachilleres que se postulen en distintas categorías:

Zonas rurales de cada departamento.

Zonas urbanas de cada departamento.

Comunidades étnicas.

Zona rural de Bogotá.

Zona urbana de Bogotá.

Zonas rurales y urbanas de operación de Ecopetrol y de sus programas de inversión social.

Si quiere más información, puede visitar este enlace.

