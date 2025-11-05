Universidad del Atlántico respalda el proceso de designación de Leyton Barrios como rector

La designación de Barrios como rector no ha caído muy bien entre la comunidad educativa. De hecho, esta decisión provocó que ocho de sus diez facultades se declararan un paro indefinido. Foto: Universidad del Atlántico

En medio de la controversia que ha generado la designación de rector de la Universidad del Atlántico, la institución, por medio de un comunicado, explicó cómo se llevó a cabo la revisión de las hojas de vida de los candidatos. También defendió la legalidad del proceso.

Lo primero que explicó el plantel es que el objetivo del comunicado “es ofrecer claridades, de manera precisa y documentada, sobre las inquietudes e informaciones erradas o tergiversadas que se han difundido”. Leyton Barrios, quien se desempeñaba como secretario de Educación, fue designado como nuevo rector.

Luego, detalló los requisitos que una persona que aspira a este cargo debe cumplir, los cuales están estipulados en el artículo 29 del Estatuto General del Consejo Superior Universitario (CSU), el máximo órgano de decisión de las instituciones de educación superior públicas.

Entre los requisitos están: ser ciudadano colombiano; contar con un título profesional universitario y acreditar título de doctorado o de maestría; tener al menos cuatro años de experiencia en actividades de docencia, investigación o administración o en un cargo directivo dentro de una institución de educación superior; no haber sido condenado penalmente, excepto por delitos políticos o culposos; no estar sujeto a inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades o conflictos de intereses.

Como parte del proceso de designación de rector, la institución creó un Comité de Credenciales, el cual se encargó de revisar el cumplimiento de estos requisitos. El 30 de agosto finalizaron su labor. El plantel aclaró que su trabajo únicamente se centró en “la revisión documental, sin pretender, ni poder hacer valoraciones de carácter sustantivo sobre la trayectoria profesional que correspondan a otras instancias”.

La universidad también destacó que todo el proceso ha sido registrado en un sitio web institucional, el cual es de público acceso.

En los últimos días, Leyton Barrios, rector designado, se reunió con los decanos de las distintas facultades y creó una serie de mesas, en las que participarán voceros estudiantiles.

Lo que debe saber de la designación de rector

La designación de Barrios como rector no ha caído muy bien entre la comunidad educativa de la universidad, que es la institución de educación superior pública más grande del Caribe colombiano. De hecho, esta decisión provocó que ocho de sus diez facultades se declararan un paro indefinido.

Como lo hemos contado en estas páginas, una de las razones que explican por qué es tan llamativa la rectoría de esta institución, es el presupuesto que maneja: para 2025, ha administrado cerca de COP $445.000 millones. A esto se suma, a que este cargo es codiciado por los principales clanes políticos de la región, como los Name, los Gerlein o los Char.

Una de las principales controversias que marcó el camino hacia la rectoría fue la modificación del artículo 29 del Estatuto del CSU que permite la reelección del rector por una única vez para un periodo de cuatro años, ya sea de manera inmediata o en un periodo posterior. Este cambio es importante, porque habilitó a Danilo Hernández, reciente rector y cercano a la familia Char, a que aspirara a un segundo periodo.

Sin embargo, los Char llegaron divididos a la designación del rector. La consulta a la comunidad educativa, que se encarga de conocer la opinión de los estudiantes, docentes y administrativos, fue la muestra perfecta de esa división. Los resultados, aunque no deciden quién será el rector o rectora, sí son fundamentales para determinar quiénes son los cinco aspirantes que continúan.

Hernández ganó la consulta con más de seis mil votos, pero solo contó con el apoyo de Arturo Char, exsenador investigado por los delitos de concierto para delinquir agravado y por corrupción electoral, quien incluso se reunió con líderes estudiantiles para impulsar al rector y hasta le sacó una canción a pocos días de la contienda.

Las cartas de Fuad Char, padre de Arturo y cabeza del clan, estaban jugadas por Leyton Barrios, quien se desempeñaba como secretario de Educación del Atlántico y había sido concejal de Cambio Radical. En la consulta quedó en tercer puesto, con 3.496 votos.

Wilson Quimbayo era el candidato más afín al Gobierno. Además de ser el más distante del gobernador actual, Eduardo Verano de la Rosa, quien también mantiene una estrecha relación con los Char, ha recibido apoyo del ministro del Interior, Armando Benedetti.

Los otros dos candidatos son Álvaro González, actual vicerrector de Bienestar Universitario, y el docente Alcides Padilla.

