¿Se gana mejor solo por estudiar en una universidad de élite en Bogotá? Estudio dice que no

Sin embargo, dentro de la movilidad social también hay grandes desigualdades. No solo en las dificultades que enfrentan las personas para acceder a la educación…

Tanto las encuestas de calidad de vida que realiza periódicamente el DANE como los estudios académicos que analizan a la población colombiana coinciden en que la educación superior es uno de los mecanismos más importantes para lograr la movilidad social. Es decir, que acceder a una carrera profesional garantiza que una persona pueda acceder a mejores ingresos a lo largo de su vida.

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Sin embargo, dentro de la movilidad social también hay grandes desigualdades. No solo en las dificultades que enfrentan las personas para acceder a la educación superior, sino en lo que ocurre una vez están allí: más presiones que obstaculizan que la persona se mantenga hasta la graduación o menos conexiones para acceder al mundo laboral cuando ya se cuenta con el título.

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Un estudio adelantado por investigadores del Centro de Estudios sobre el Desarrollo Económico de la Universidad de los Andes analizó lo que ocurrió con personas que ingresaron a una universidad de élite en Bogotá al acceder al mundo laboral tras graduarse. Los investigadores tuvieron en cuenta varias cohortes de estudiantes que ingresaron a esa universidad durante la vigencia del programa Ser Pilo Paga, para evaluar las diferencias entre estudiantes de altos ingresos y de bajos ingresos.

El estudio recopiló información de 4.675 graduados de 10 facultades de la Universidad de los Andes. Los estudiantes ingresaron a los programas académicos entre 2015 y 2018 y se graduaron entre 2019 y 2023. Además, todos compartieron información laboral y de ingresos mediante una encuesta que la universidad realiza a sus egresados un año después de la graduación.

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Para complementar el análisis, los investigadores tuvieron en cuenta tres variables: que los egresados estuvieran trabajando al momento en el que respondieron la encuesta y que percibieran ingresos entre medio-alto y alto, comparándolos con los resultados de los egresados de su misma cohorte.

Los resultados arrojaron que, a pesar de haber estudiado en la misma universidad, los egresados de nivel socioeconómico más alto tenían una mayor probabilidad de estar trabajando un año después de haberse graduado, frente a los egresados de estratos bajos. Además, entre estos dos grupos también hay una importante brecha salarial.

De acuerdo con el estudio, las personas de estratos más altos tenían una probabilidad 2,5 veces más alta de lograr ubicarse en niveles salariales entre medio-alto y alto en comparación con sus pares de estratos bajos.

Los investigadores también hicieron un análisis con variables de control, para descartar que otros factores estuvieran incluidos en las diferencias entre ambos grupos socioeconómicos. Tuvieron en cuenta aspectos como el desempeño académico durante la carrera, a partir del promedio de calificaciones, encontrando que hubo diferencias mínimas entre ambos grupos, con menos de dos décimas entre uno y otro (4,08 para estratos altos y 3,95 para ingresos bajos).

El estudio asegura que, aunque el acceso a la educación superior en universidades de élite por parte de personas de estratos socioeconómicos bajos garantiza una importante movilidad social si se compara con su contexto familiar, esto no asegura que desaparezcan las desigualdades en términos de oportunidades y acceso a una remuneración alta en comparación con egresados de la misma universidad que pertenecen a estratos socioeconómicos más altos.

Esto se puede explicar por factores como el capital social, que otorga ventajas a la hora de ubicarse laboralmente, o las presiones económicas que existen sobre las personas de estratos más bajos. Los investigadores consideran que, al tener más necesidades económicas, hay una presión a aceptar ofertas laborales más rápido, independientemente de si estas son buenas o malas.

"Lo anterior no pretende desconocer las enormes ganancias en materia de movilidad social que genera la educación superior para estudiantes provenientes de contextos menos privilegiados, sino señalar las limitaciones de un enfoque centrado exclusivamente en ampliar el acceso a instituciones acreditadas", dicen en el estudio.

Para promover una mayor movilidad social, añaden, se requiere de políticas públicas que complementen el mero acceso a la educación superior en universidades acreditadas y que apunten a reducir las brechas que generan otras ventajas, como el estatus social y el no tener presiones económicas al momento de la graduación.

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