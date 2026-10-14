En Colombia hay 6.206 niñas en matrimonios o uniones forzadas: 206 tienen entre 10 y 13 años

Cada mes, encuestadores del DANE tocan la puerta de miles de casas en Colombia con el objetivo de recopilar los datos para la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), que, entre otras cosas, busca indagar sobre el mercado laboral, las fuentes de ingreso de la población o cuál es su edad, género o el nivel educativo. Entre ese largo cuestionario, les hacen una pregunta sobre su estado civil que parece de rutina, pero que sirve para dimensionar un problema muy grave que se le está saliendo de las manos al país: los matrimonios y uniones…

Cada mes, encuestadores del DANE tocan la puerta de miles de casas en Colombia con el objetivo de recopilar los datos para la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), que, entre otras cosas, busca indagar sobre el mercado laboral, las fuentes de ingreso de la población o cuál es su edad, género o el nivel educativo. Entre ese largo cuestionario, les hacen una pregunta sobre su estado civil que parece de rutina, pero que sirve para dimensionar un problema muy grave que se le está saliendo de las manos al país: los matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas (MUITF).

Con ella, el DANE registra, por ejemplo, cuántas personas entre 10 y 17 años dicen estar solteras, casadas o en unión libre. De este dato partió la Fundación PLAN, que desde hace más de 60 años trabaja por los derechos de la niñez y la igualdad de las niñas en situación de extrema vulnerabilidad, para elaborar Crecer demasiado pronto, una investigación que presentó este miércoles 14 de octubre. Uno de los datos más llamativos del informe es el número de niñas, niños y adolescentes entre los 10 y 17 años que, entre 2022 y 2025, respondieron algo distinto a "soltera" o "soltero". En total fueron 6.206.

Publicidad

Es decir que 5 de cada 100 niñas, niños y adolescentes en Colombia están en un matrimonio o en uniones forzadas, tempranas o forzadas. A los ojos de la organización, que presentó este informe en el marco del Día Internacional de la Niña, detrás de ese número hay niñas que dejaron el colegio, que pasan la semana dedicadas a las labores de cuidado o maternando, y que viven con hombres que, en más de la mitad de los casos, les llevan seis años o más.

Ángela Anzola de Toro, presidenta ejecutiva de la fundación, resumió durante la presentación de la investigación la magnitud de esta problemática: “Son niñas y adolescentes que han visto limitadas sus posibilidades de estudiar, decidir sobre su proyecto de vida y ejercer plenamente sus derechos". Una opinión similar compartió Isabel Segovia, quien hasta hace poco se desempeñó como secretaria de Educación de Bogotá. Para ella, “no se puede perder de vista que son sueños y proyectos de vida que no se consolidan”.

Le puede interesar

En Colombia, en la actualidad, no existe una encuesta diseñada para saber cuántas uniones forzadas hay. De hecho, las alertas que se han emitido parten de los censos (el último con cobertura completa es de 2018) o de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, que solo indaga por la nupcialidad entre personas adultas. La GEIH, en cambio, es mensual, pero su problema se centra en que fue pensada para medir el mercado laboral, no para detectar a una niña o adolescente que vive en pareja.

Todo este tipo de factores llevaron al equipo de la Fundación PLAN a construir un modelo para filtrar los 3.427.494 registros de la encuesta entre 2022 y 2025. El primer paso fue ubicar a las 440.756 personas menores de edad y, entre ellas, a quienes reportaron estar casadas, en unión libre, separadas, divorciadas o viudas. Luego, apartaron en otro grupo a las niñas y los niños menores de 14 años y, en el resto de los casos, revisaron si convivían con su pareja y quién figuraba como jefe o jefa del hogar. Ese último paso le permitió reconstruir parejas completas, basándose en la edad, el trabajo, los ingresos y la escolaridad de ambas personas.

Aunque estas cifras ofrecen un primer panorama, Anzola de Toro advirtió que no se trataba de un conteo exhaustivo, sino de lo que alcanza a ver una herramienta que no fue hecha para esto. “Esto es una aproximación, es lo que podemos sacar con los datos de la encuesta”, agregó y señaló que, lo más probable, es que este fenómeno sea más grande, pues muchas uniones no se declaran porque son informales o están normalizadas.

Arturo Harker Roa, doctor en Economía y profesor en la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, tiene una lectura similar y, durante la presentación del evento, explicó que la normalización de las uniones forzadas responde, en parte, a las normas sociales. “Son las que rigen y han hecho creer que ciertos patrones son los correctos. En algunos casos se pueden tornar tóxicas”, anotó. El riesgo, alertó, es que problemas como este terminen sin medirse. "Es una situación que no se ve, porque ha sido normalizada".

Las niñas en uniones forzadas

De los 6.206 casos identificados por la Fundación PLAN, 206 corresponden a niñas y niños de entre 10 y 13 años. Los autores, sin embargo, son insistentes en señalar que estas cifras no deberían leerse como "uniones", porque en Colombia, cualquier relación de carácter sexual con menores de 14 años es un delito, según el Código Penal. Por esta razón, la fundación dice que no se puede perder de vista que estos casos son violencia sexual contra la niñez.

De esta cifra, uno de cada cuatro, es decir, el 26,2 %, son niñas y niños de 10 años. Hay un dato que resalta la investigación: ocho de cada diez (80,1 %) seguían yendo al colegio cuando se aplicó la encuesta. Estos espacios, entonces, pueden ser el primer lugar donde un docente o directivo note que algo anda mal y active una ruta de protección. Segovia, quien también fue viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media entre 2008 y 2010, destacó este papel y detalló que, si bien las instituciones no podrían confirmar si un estudiante está en uniones forzadas, sí pueden leer otras señales de alerta, como los casos de violencia.

En este punto insistió en que la prioridad es que estos niños y niñas no abandonen las aulas. “Si desertan, les estaríamos violando más derechos”, comentó. La razón que explicó es que se debe a que, una vez un niño o niña sale del sistema educativo, recuperarlo es muy difícil. La principal razón, añadió, se debe a que encontrarlo es muy difícil; de hecho, en algunos casos es una labor casi imposible, porque se convierten en estudiantes invisibles. Y, en caso de identificarlos, traerlos de nuevo al sistema implica diseñar una serie de estrategias que no siempre se ponen en marcha.

“Lo clave es evitar que salgan del colegio. Al final, no podemos perder de vista que puede ser un entorno protector”, dijo. En el informe, la Fundación PLAN resaltó justamente este punto al señalar que al menos un 19,9 % de las niñas y niños menores de 14 años ni siquiera tenía esa red de apoyo, porque no asisten a ninguna institución.

Otro de los datos clave muestra el panorama de las niñas, niños y adolescentes entre los 14 y los 17 años. En este grupo, el 87,5 % de los casos son niñas y adolescentes mujeres; y, en su mayoría, no están con otros adolescentes. El 96 % de las uniones identificadas son entre una persona menor de edad y una adulta; solo el 4 % se da entre dos adolescentes. Cuando la pareja es adulta, en el 58,2 % de los casos le lleva a la adolescente seis años o más; incluso, de acuerdo con la Fundación PLAN, detectaron que hay brechas de hasta 50 años.

Además, el informe detalló que, si bien esta problemática se ha identificado en todos los departamentos de Colombia, hay unos donde las cifras son más altas (entre 7 y 10 de cada 100 adolescentes mujeres de 14 a 17 años). Estos son Magdalena, Córdoba, Amazonas, Caquetá, Meta, Guaviare y Vichada. En un rango intermedio (4 a 6 de cada 100) se encuentran, entre otros, Antioquia, Norte de Santander, Chocó, Sucre y Arauca. La región andina, donde está ubicada Bogotá, concentra las tasas más bajas (1 a 3 de cada 100).

Publicidad

¿Qué pasa con las niñas que están en uniones forzadas?

Una de las principales preguntas sobre este tema es qué pasa con la vida de las niñas, niños y adolescentes que están en un matrimonio o uniones forzadas. Las cifras publicadas por la Fundación PLAN muestran que la vida de las niñas, niños y adolescentes no va a estar mejor. Si bien el 87,5 % de las parejas adultas trabajan, el 85,9 % de las adolescentes no tiene un trabajo remunerado. También hay niñas que cargan con los gastos del hogar: 309 ejercen la jefatura del hogar.

Además, el 80 % no continúa sus estudios, el 15,5 % de las niñas que están en uniones forzadas solo alcanzó la primaria y el 70 % de las adolescentes que son pareja de una persona adulta dedica la mayor parte de su semana a los oficios del hogar, y solo el 16,2 % al estudio.

Publicidad

“Estos datos nos dan un primer panorama amplio de esta problemática”, añadió Anzola de Toro y recordó que “cuando hay una diferencia grande de edad, no se puede hablar de libertad. Son niñas y adolescentes que no pueden tomar decisiones libres, por ejemplo, en sexualidad o maternidad”.

En Colombia, ya existe una ley para prohibir el matrimonio y las uniones forzadas con menores de 18 años: la Ley 2447 de 2025, conocida como "Son niñas, no esposas", que fue sancionada el 14 de febrero de 2025. A esta investigación de la Fundación PLAN se le suma una alerta publicada por el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), que se basó en el Censo de 2018, y calculó que 197.064 niñas, niños y adolescentes de 10 a 17 años estaban o habían estado en matrimonio o unión. Y, como escribimos en esta página, la entidad registraba que al menos 2.089 menores de edad, casi todas niñas, seguían en uniones a pesar de la nueva ley.

Publicidad

A juicio de Harker, si bien la ley es una muy buena noticia para Colombia, es hasta ahora el primer paso, pues considera que deben seguir promoviéndose estrategias, sobre todo de prevención. La Fundación, por su parte, deja una tarea concreta para el Estado: mejorar la forma en que se recoge la información, para que estas uniones forzadas dejen de ser un hallazgo indirecto en una encuesta que se centra en entender el panorama del empleo en el país.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚