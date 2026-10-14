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En Colombia hay 6.206 niñas en matrimonios o uniones forzadas: 206 tienen entre 10 y 13 años

Un informe presentado este 14 de octubre por la Fundación PLAN detalla cuál es la situación de los matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas en Colombia. De los 6.206 casos identificados, 206 son niñas y niños de entre 10 y 13 años. También hay situaciones donde la diferencia de edad es de más de 50 años.

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Paula Casas Mogollon
Paula Casas Mogollon
El matrimonio infantil o las uniones forzadas pueden generar depresión y ansiedad en las menores de edad.
El matrimonio infantil o las uniones forzadas pueden generar depresión y ansiedad en las menores de edad.

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Cada mes, encuestadores del DANE tocan la puerta de miles de casas en Colombia con el objetivo de recopilar los datos para la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), que, entre otras cosas, busca indagar sobre el mercado laboral, las fuentes de ingreso de la población o cuál es su edad, género o el nivel educativo. Entre ese largo cuestionario, les hacen una pregunta sobre su estado civil que parece de rutina, pero que sirve para dimensionar un problema muy grave que se le está saliendo de las manos al país: los matrimonios y uniones…

Paula Casas Mogollon

Por Paula Casas Mogollon

Escribe temas ambientales y perfiles de las mujeres que trabajan o han trabajado en ciencia. Desde hace dos años maneja el tema editorial de Bibo, la campaña ambiental del periódico. Además, realiza “Supercampeonas”, un formato en video donde se habla de las mujeres en el deporte. PauCasasM pcasas@elespectador.com
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