De esta manera, al principio de año, el Ministerio de Educación emitió las directrices que establecen que esta…

Según lo estableció el Decreto 1373 de 2007 , estos establecimientos educativos “incorporarán en su calendario académico cinco días de receso estudiantil en la semana inmediata anterior al día feriado en que se conmemora el descubrimiento de América”.

En Colombia, los estudiantes y docentes de los colegios que prestan servicios de educación preescolar, básica y media tienen establecida una semana de receso durante el mes de octubre.

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Semana de receso escolar en octubre 2026: cuándo es y más fechas del calendario académico

De esta manera, al principio de año, el Ministerio de Educación emitió las directrices que establecen que esta semana de receso se dará entre el 5 y el 11 de octubre de 2026.

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En una circular emitida en 2025, el Ministerio de Educación aclara que “podrán ser exceptuados de esta semana de receso estudiantil los establecimientos educativos estatales que cuentan con internados para estudiantes de las regiones rurales, quienes continuarán organizando el calendario académico de acuerdo con sus condiciones locales”.

Cabe señalar que este es el penúltimo periodo de vacaciones dispuesto en el calendario escolar oficial expedido por el Ministerio de Educación. Es importante aclarar que estas directrices aplican tanto para colegios públicos como privados.

¿Para cuándo están establecidas las vacaciones de final de año?

Según lo establece el Mineducación, cada año los estudiantes tienen derecho a 12 semanas de receso, mientras que los docentes cuentan con siete semanas de vacaciones a lo largo del calendario escolar.

Para el caso del receso de fin de año, el Ministerio de Educación no establece fechas exactas, por lo que este último periodo de descanso es determinado por las entidades territoriales.

Estas son algunas de las fechas establecidas en el país:

Antioquia: Del 30 de noviembre al 20 de diciembre de 2026,

Del 30 de noviembre al 20 de diciembre de 2026, Atlántico: Del 7 de diciembre al 27 de diciembre de 2026,

Del 7 de diciembre al 27 de diciembre de 2026, Bogotá: Del 30 de noviembre de 2026 al 11 de enero de 2027,

Del 30 de noviembre de 2026 al 11 de enero de 2027, Boyacá: Del 30 de noviembre de 2026 al 10 de enero de 2027,

Del 30 de noviembre de 2026 al 10 de enero de 2027, Barranquilla: Del 7 de diciembre al 27 de diciembre de 2026,

Del 7 de diciembre al 27 de diciembre de 2026, Bucaramanga: Del 30 de noviembre de 2026 al 20 de diciembre,

Del 30 de noviembre de 2026 al 20 de diciembre, Cartagena: Del 30 de noviembre de 2026 al 3 de enero de 2027,

Del 30 de noviembre de 2026 al 3 de enero de 2027, Cundinamarca: 30 de noviembre al 10 de enero de 2027,

30 de noviembre al 10 de enero de 2027, La Guajira: Del 7 de diciembre de 2026 al 17 de enero del 2027,

Del 7 de diciembre de 2026 al 17 de enero del 2027, Manizales: Del 30 de noviembre al 20 de diciembre de 2026,

Del 30 de noviembre al 20 de diciembre de 2026, Magdalena: Del 7 de diciembre del 2026 al 11 de enero de 2027,

Del 7 de diciembre del 2026 al 11 de enero de 2027, Medellín: Del 7 de diciembre del 2026 al 27 de diciembre de 2026,

Del 7 de diciembre del 2026 al 27 de diciembre de 2026, Pereira: Del 7 de diciembre del 2026 al 27 de diciembre de 2026,

Del 7 de diciembre del 2026 al 27 de diciembre de 2026, Popayán: 30 de noviembre al 10 de enero de 2027,

30 de noviembre al 10 de enero de 2027, Valle del Cauca: Del 7 de diciembre de 2026 al 10 de enero de 2027,

Del 7 de diciembre de 2026 al 10 de enero de 2027, Tolima: Del 30 de noviembre al 27 de diciembre,

Vale señalar que el regreso a clases en 2027 será definido en el calendario escolar del Ministerio de Educación, que deberá ser expedido a finales de 2026. Puede revisar acá el calendario escolar de cada entidad territorial.

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