¿Cuándo salen los resultados de la Universidad Nacional para 2027-1 y cómo consultarlos?

La institución, por medio de su página web, explicó que este examen consta de 120 preguntas, las cuales están distribuidas en cinco componentes (análisis textual, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales y análisis de imagen). Los…

El pasado domingo, 20 de septiembre, se llevó a cabo el examen de admisión para los pregrados del primer semestre de 2027 en la Universidad Nacional. De acuerdo con la institución, cerca de 39.397 personas se inscribieron para presentar la prueba y obtener uno de los 5.612 cupos que estaban habilitados.

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La institución, por medio de su página web, explicó que este examen consta de 120 preguntas, las cuales están distribuidas en cinco componentes (análisis textual, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales y análisis de imagen). Los aspirantes que obtengan un puntaje igual o superior a 450 puntos podrán inscribirse en algún de los 107 programas de pregrado disponibles.

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Las personas interesadas lograron presentar su examen desde las principales sedes de la universidad, como Bogotá, Medellín y Manizales, donde se registró el mayor número de inscritos, con 29.695, 5.831 y 2.070, respectivamente. También lo hicieron aquellas que estaban en otros países, por medio de una presentación que habilitó la Dirección Nacional de Admisiones en los consulados de Alemania, Argentina, Chile, España, Estados Unidos y México.

Según informó la universidad, Nueva York, Barcelona y Buenos Aires estuvieron entre los puntos con mayor número de personas inscritas. Mario Alberto Pérez, director nacional de Admisiones de la UNAL, explicó que la plataforma que emplearon quienes estaban fuera del país es controlada por la Universidad Nacional y por los consulados, que "juegan un papel importante porque son ellos quienes validan la identidad, el control de la aplicación y el acceso a la prueba”.

Cabe recordar que para el periodo 2027-1 cambió el mecanismo de selección para el Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica (Peama), el Programa de Admisión Especial con Enfoque Territorial (PAET) y el Programa de Tránsito Inmediato a la Universidad Nacional (PTIUN). Aquellos aspirantes que se postulen a alguna de estas modalidades serán seleccionados a partir de sus resultados en la prueba Saber 11 del Icfes y no deberán presentar el examen de admisión de la Universidad Nacional.

Resultados del examen de admisión de la Universidad Nacional

Según el cronograma publicado por la Universidad Nacional, está previsto que los estudiantes puedan consultar a partir del 1.° de octubre el puntaje obtenido en la prueba de admisión. Aquellos aspirantes que obtuvieron un puntaje igual o superior a 450 puntos podrán avanzar a la siguiente etapa del proceso, aunque esto no les garantiza un cupo en la institución.

Entre este mismo 1.º de octubre y hasta el próximo miércoles 6 de octubre, los aspirantes podrán inscribirse al programa curricular de su interés, según la sede seleccionada. Los cupos serán asignados a quienes hayan obtenido los mayores puntajes, en orden descendente, hasta que sean completados.

A partir del 9 de octubre, aquellos estudiantes que se inscribieron a un programa podrán consultar los resultados de admisión y, en caso de ser aceptados, entre el 15 y 20 de octubre, deberán enviar los documentos requeridos a la División de Registro y Matrícula. En caso de no ser admitido, el alumno podrá, entre el 15 y 19 de octubre, inscribirse en un programa con cupos disponibles. El 22 de octubre está disponible el proceso de admisión y, del 26 al 30 de octubre, podrá enviar los documentos necesarios.

En el caso de Música y Música Instrumental, las fechas que deberá tener en cuenta son: 9 de octubre, cuando se consultarán los resultados de admisión; y del 15 al 20 de octubre, los alumnos que son admitidos podrán enviar los documentos requeridos. Para Artes Plásticas y Cine y Televisión, el 1.° de octubre se conocerá si fue seleccionado para presentar las pruebas específicas.

Luego, para el 9 de octubre, está previsto que presenten dichas pruebas y, el 16, podrá consultar si fue admitido o no al programa. En caso de ser aceptado, entre el 26 y el 30 de octubre deberá entregar los documentos necesarios.

¿Cómo consultar resultados e inscribir un programa?

Ingrese a admisiones.unal.edu.co, seleccione la opción “Pregrado” y luego “Consultar resultados”. Digite el número de documento de identidad con el cual formalizó su inscripción y la clave de acceso que le fue suministrada. Dé clic en “Inscribir programa curricular”. A su correo electrónico le llegará la confirmación de la inscripción del programa curricular. El remitente debe ser inscripcion_nal@unal.edu.co

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