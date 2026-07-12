SENA abre cursos para estudiar inglés gratis y de manera virtual: así puede inscribirse

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) está ofreciendo el programa de formación de inglés virtual English Does Work. Foto: SENA

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El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) anunció que estaba abierta una nueva convocatoria gratuita para aquellas personas que estén interesadas en estudiar inglés. Se trata de la convocatoria de cursos gratis con el programa ‘English Does Work’.

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Este programa, explicó la entidad, es completamente gratuito y se desarrolla de manera virtual. Además, fue diseñado para que los estudiantes aprendan el idioma de forma práctica, flexible y dinámica, independientemente de sus conocimientos previos.

En total, la iniciativa ofrece 13 niveles de inglés que permiten avanzar progresivamente hasta alcanzar el nivel B2. Cada uno cuenta con recursos y herramientas interactivas para fortalecer las habilidades de lectura, escritura, escucha y conversación. Estos son:

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Afianzamiento de herramientas básicas para la comunicación en inglés. Comunicación en contextos personales y laborales en inglés. Comunicación en contextos personales y laborales en inglés. Consolidación y comprensión de diferentes textos orales y escritos en inglés. Interacción en diferentes contextos expresando gustos y preferencias en inglés. Afianzamiento de herramientas para la comunicación en inglés. Consolidación de herramientas para la comunicación efectiva en diferentes contextos. Construir textos orales y escritos de acuerdo con las características e intencionalidad del contexto. Opinar sobre hechos ocurridos o planeados en inglés con base en textos narrativos. Construir textos orales y escritos en lengua inglesa acerca de sucesos futuros. Elaborar textos argumentativos en inglés con coherencia y cohesión según la intencionalidad comunicativa. Justificar opiniones orales y escritas según el contexto social o laboral en inglés. Interactuar en actos comunicativos con independencia y fluidez a partir de contextos sociales actuales.

El SENA aseguró que puede inscribirse cualquier colombiano que se encuentre dentro o fuera del país y que tenga acceso a internet. Las personas interesadas pueden realizar el proceso de inscripción por medio de este enlace.

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