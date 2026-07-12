Meta podría incumplir la ley europea por el “diseño adictivo” de Facebook e Instagram Foto: EFE - Edurne Morillo

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La Comisión Europea concluyó de manera preliminar que Meta, propietaria de plataformas como Facebook e Instagram, deberá realizar una serie de cambios significativos en sus redes sociales para abordar su posible “diseño adictivo”. Este es el principal hallazgo de una investigación que la entidad adelanta desde 2024.

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Entre las funciones que, según la Comisión, podrían fomentar un uso adictivo de estas plataformas, están la reproducción automática, el desplazamiento infinito y las recomendaciones personalizadas.

A los ojos de la entidad, Meta no evaluó adecuadamente los riesgos asociados a estas herramientas, que incentivarían a los usuarios a continuar desplazándose por las plataformas y “activan el modo automático del cerebro”, lo que podría contribuir a hábitos poco saludables y al uso compulsivo.

Otro de los hallazgos preliminares señala que Meta no tuvo en cuenta los datos relacionados con el tiempo que los adolescentes pasan en sus aplicaciones durante la noche. Además, la Comisión consideró insuficientes las medidas adoptadas por la empresa para reducir estos riesgos.

De acuerdo con la entidad, la empresa tampoco ha implementado medidas adecuadas ni ha proporcionado suficientes advertencias a los usuarios sobre los riesgos asociados al uso de estas redes sociales. Esto, a juicio de la Comisión, podría constituir un incumplimiento de la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, que empezó a aplicarse el año pasado.

Después de conocerse las conclusiones preliminares, Ben Walters, portavoz de Meta, aseguró en un comunicado que la empresa no está de acuerdo con los hallazgos y que la investigación “no tiene en cuenta con precisión las importantes medidas que hemos tomado para proteger a los adolescentes”.

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Walters explicó que, desde que comenzó la investigación, la empresa ha implementado las “Cuentas para Adolescentes”, una herramienta que se encarga de incorporar protecciones automáticas para los jóvenes y ofrecer a los padres mayores controles, como la posibilidad de bloquear el acceso a Instagram durante la noche y limitar el tiempo diario frente a la pantalla a solo 15 minutos.

Estas conclusiones de la Comisión Europea son preliminares y Meta tendrá la oportunidad de impugnarlas. Pero, en caso de que se determine que la empresa incumplió la legislación, podría recibir una multa equivalente a hasta el 6 % de sus ingresos globales.

Esta no es la primera vez que el posible diseño adictivo de las redes sociales está bajo la mira. En marzo de 2026, un fallo histórico determinó que Instagram, propiedad de Meta, y YouTube, de Google, presentaban un “defecto” en su diseño que podía hacer que estas plataformas fueran adictivas, especialmente para niños, niñas y adolescentes.

El caso llegó a un tribunal de Los Ángeles, Estados Unidos, después de que una mujer identificada como KGM presentara una demanda contra ambas plataformas, que fueron condenadas a pagar una indemnización de USD 3 millones.

Entre los argumentos presentados por KGM, de 20 años, estaba el uso prolongado que hacía de estas plataformas, especialmente de Instagram, donde llegó a pasar hasta 16 horas al día. Aseguró que comenzó a usar YouTube a los seis años e Instagram a los nueve y que, además de generarle dependencia, el funcionamiento de los algoritmos contribuyó a problemas de ansiedad, depresión, dismorfia corporal e ideación suicida.

Hasta el momento, varias investigaciones y estudios han descrito la adicción a las redes sociales como la dificultad o incapacidad para controlar su uso, incluso cuando este genera efectos negativos en el bienestar psicológico y en la vida social, académica o profesional.

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Nancy Martínez León, directora del consultorio de Psicología de la Universidad El Bosque, explicó a este diario en ese momento que las redes sociales cuentan con varios elementos que podrían favorecer el desarrollo de comportamientos adictivos. Uno de los factores, por ejemplo, es el aislamiento social.

Otro elemento es la forma en la que funcionan los algoritmos, que analizan los intereses y hábitos de los usuarios para recomendarles contenidos similares a los que han consultado. Todos estos factores pueden generar un desplazamiento continuo y una sensación temporal de alivio frente al aburrimiento.

A los ojos de Martínez, esta práctica puede resultar peligrosa porque una persona siente que pasó en redes sociales 10 minutos para “matar el aburrimiento”, pero, al final, termina pasando cinco horas o más navegando en las redes sociales.

Germán Casas, especialista en psiquiatría infantil y adolescente, señaló entonces que es clave que los desarrolladores tecnológicos reconozcan su responsabilidad, “pues cuentan con una serie de herramientas (como sus algoritmos) para obtener más usuarios y que estén más pegados a esa tecnología”.

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