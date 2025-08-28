Confirman sanción a exalcalde de Cartagena por no ejecutar servicio de alimentación escolar

El órgano de control advirtió que Dau Chamatt no garantizó la prestación del servicio de alimentación escolar. Foto: Procuraduría

En fallo de segunda instancia, la Procuraduría confirmó la sanción al exalcalde de Cartagena, William Jorge Dau Chamatt, por no ejecutar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante el primer semestre de 2020.

El órgano de control advirtió que Dau Chamatt no garantizó la prestación del servicio de alimentación escolar en la ciudad, que debía iniciar el 27 de enero de 2020, pero comenzó casi cuatro meses después, el 11 de mayo del mismo año.

“Por estos hechos, el 31 de marzo de 2025, la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2 declaró responsable a Dau Chamatt y le impuso una sanción de suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 9 meses”, se lee en el comunicado del Ministerio Público. En vista de que Dau Chamatt ya no es alcalde de Cartagena, pues ocupó el cargo entre 2020 y 2023, la sanción es equivalente a los salarios devengados para esa época, tasados en casi 112 millones de pesos.

La decisión de la Procuraduría, que calificó el actuar del exmandatario como una falta grave variándola de culpa gravísima a culposa, fue confirmada por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular.

¿Qué está pasando con el PAE?

La noticia de esta sanción se conoce apenas unos días después de que la Contraloría General de la República alertara que, a partir de septiembre, más de 3.5 millones de estudiantes podrían quedarse sin el servicio de alimentación escolar, por riesgo financiero del PAE. El déficit, según este organismo, asciende a $500.000 millones, los cuales no se han asignado para garantizar su continuidad.

Es por ello que hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional, a los ministerios de Hacienda y Educación, Departamento Nacional de Planeación, así como a las Entidades Territoriales Certificadas en Educación para que aseguren, de manera articulada, los recursos necesarios que demanda el PAE.

Horas después, el Mineducación se pronunció. La cartera aseguró que “persisten preocupaciones sobre la capacidad de ETC para garantizar su implementación efectiva y oportuna en los territorios” y listó algunas de las decisiones de estas entidades que, señaló, han impactado negativamente el desarrollo del PAE, responsabilizándolas por el riesgo de suspensión. Desde Medellín, el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, aseguró que se instalará una mesa técnica junto a la Contraloría con el fin de que el programa se mantenga.

