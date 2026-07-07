SENA responde a denuncias por presuntas irregularidades en el nombramiento de 129 directivos Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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La senadora del Centro Democrático y excandidata presidencial, Paloma Valencia, denunció en la tarde de este lunes 6 de julio que el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), al parecer, buscaba proveer 129 cargos de directores regionales y subdirectores.

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De acuerdo con una publicación en X de Valencia, cuando Abelardo de la Espriella ganó la campaña presidencial, la entidad reactivó la etapa de entrevistas. “Todo indica que quieren dejar amarrados cargos estratégicos antes de entregar el poder”, añadió y le pidió al SENA congelar este proceso.

Ahora, la entidad, por medio de un comunicado, respondió a las acusaciones. Lo primero que dijo el SENA es que este es un proceso “de selección meritocrático que se adelanta para la provisión de los cargos de Director Regional y Subdirector de Centro”, el cual se viene adelantando desde el 10 de agosto de 2023.

El SENA también explicó que la inscripción a este proceso se llevó a cabo de manera abierta a la ciudadanía y que aquellas personas que estaban interesadas en participar tuvieron la oportunidad de hacerlo, “sin consideración a su filiación política o a cualquier otra condición distinta al mérito”.

Hasta el momento, se han realizado tres pruebas, que fueron elaboradas y calificadas en su totalidad por la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).

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En cuanto a la entrevista, la cual se aplica de manera presencial, de acuerdo con el SENA, “está diseñada en la forma establecida por la norma que regula estos procesos y será aplicada con la metodología prevista y un jurado del Departamento Administrativo de la Función Pública”.

El SENA finalmente anotó que todo este proceso “ha sido publicado a través de la página web, para conocimiento y control de todos los ciudadanos (...) hemos atendido todas las observaciones y recomendaciones realizadas por la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio de sus funciones preventivas”.

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