Icetex amplía el plazo para pedir créditos educativos: estas son las fechas Foto: Icetex

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El Icetex, por medio de un comunicado, anunció que ampliará el plazo para aquellas personas que estén interesadas en solicitar un crédito educativo para estudiar en el segundo semestre de 2026 un pregrado, posgrado, programas para la formación en educación para el trabajo y el desarrollo humano (ETDH) o de educación continuada (como diplomados).

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Esta medida, explicó la entidad en el comunicado, se suma a la “ampliación de 8.000 nuevos créditos que se añaden a los 12.900 inicialmente definidos para esta convocatoria”.

Para postularse a los créditos, las personas podrán ingresar a la página web del Icetex, ir a la sección ‘Créditos educativos’ y elegir el plan de financiación disponible. Después deberá diligenciar el formulario de inscripción y la postulación será evaluada.

Este proceso también podrá hacerlo por medio de la aplicación del Icetex, donde deberá diligenciar sus datos de perfil, validar su identidad, crear una cuenta y postularse.

Entre los créditos disponibles se encuentra una línea que consiste en el pago del 30 % del crédito mientras la persona estudia y el restante una vez finalice su programa. Para esta línea, hay una opción que cierra el 17 de julio (o hasta agotar recursos).

También está el Plan Formación en Medicina, el cual otorga créditos en la línea 40 % y es exclusivo para financiar programas de pregrado. Esta línea consiste en que la persona paga el 40 % del valor de sus estudios mientras estudia y el restante luego de graduarse.

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En cuanto a las líneas que cierran las inscripciones el 31 de julio (o hasta agotar recursos), están el Plan de Apoyo y Bienestar, que brinda créditos de sostenimiento para estudiantes de instituciones públicas, con un tope de hasta cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Otra de las opciones es el Plan Talento STEM, el cual ofrece créditos para programas en ingeniería, arquitectura, urbanismo, matemáticas y ciencias naturales; y el Plan Ciencias de la Salud, que financia carreras relacionadas con las ciencias de la salud, excluyendo medicina.

Además, está la opción del Plan Impulso Integral y Sostenible, para áreas de agronomía, veterinaria, economía, administración y contaduría; y el Plan Ciencias Sociales y Educación.

La ampliación de plazos también aplica para los posgrados. De acuerdo con la entidad, está disponible la convocatoria de créditos para estudios de posgrado dentro o fuera del país, donde los estudiantes pagarán el 40 % del crédito durante sus estudios y reembolsarán el porcentaje restante al finalizar.

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Para el caso de los estudiantes que realicen una especialización en medicina en Colombia, está la opción del pago del 20 % en época de estudios y el restante después de su graduación. Estas son otras alternativas vigentes:

📚 Con cierre de inscripciones el 31 de julio (o hasta agotar recursos):

Plan posgrado para fuera de Colombia: Posgrado Exterior Largo Plazo USD 25.000.

Plan para Bienestar fuera de Colombia: Posgrado o pregrado exterior, largo plazo para sostenimiento, USD 12.500.

📚 Con cierre de inscripciones el 14 de agosto (o hasta agotar recursos):

Plan Posgrado y Posgrado Medicina en Colombia

La entidad recordó que todos estos trámites se realizan de forma gratuita por medio de la plataforma de la entidad y que no son necesarios intermediarios.

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