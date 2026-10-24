El programa se llama Academia-Industry Training (AIT) y, como se lee en la página del Icetex, "ayuda a prometedoras empresas emergentes (startups) suizas y colombianas a innovar y desarrollar sus habilidades empresariales". Además, tiene como objetivo "conectar a investigadores-empresarios suizos con sus homólogos…

El 22 de octubre, el Icetex abrió una nueva convocatoria de becas en convenio con Swiss Leading House for the Latin American Region, para que representantes de startups puedan ir a entrenarse al país europeo con todo pago.

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¿Tiene una startup? Vea estas becas del Icetex para entrenarse en Suiza con todo pago

El programa se llama Academia-Industry Training (AIT) y, como se lee en la página del Icetex, "ayuda a prometedoras empresas emergentes (startups) suizas y colombianas a innovar y desarrollar sus habilidades empresariales". Además, tiene como objetivo "conectar a investigadores-empresarios suizos con sus homólogos colombianos".

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El entrenamiento, en el que está involucrada la Universidad de San Gallen, en Suiza, constará de dos fases: una parte de la formación se hará en Colombia entre el 8 y el 12 de febrero del 2027 y estará organizada por el Icetex. Habrá una segunda fase, que se llevará a cabo en Suiza entre el 15 y el 19 de marzo de 2027 y estará encabezada por el Swiss Leading House.

Según la página del Icetex, solo se elegirán a diez representantes de startups (uno por empresa) que podrán concursar por un apoyo financiero de COP 40.000.000, para que puedan desarrollar un proyecto o una investigación. Esa persona deberá informar a la entidad sobre el progreso del proyecto.

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"La participación se concede a los proyectos elegidos por su potencial empresarial a través de la presente convocatoria. El principal objetivo del programa es ayudar a las personas participantes a avanzar en sus planes de negocios, al establecimiento de nuevos contactos con la industria y a la resolución de cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual", indica el Icetex.

La convocatoria estará abierta hasta las 5:00 p. m. del 23 de noviembre de 2026.

¿Quiénes pueden aplicar?

La convocatoria está dirigida personas colombianas que residan en Colombia. Deben contar con un título de pregrado, licenciatura o de tecnología profesional obtenido en una Institución de Educación Superior colombiana.

Adicionalmente, "deberán ser estudiantes de especialización, maestría, doctorado o postdoctorado, investigadores o docentes de universidades colombianas, instituciones técnicas y tecnológicas, que posean un historial de investigación ya consolidado".

La edad de los aspirantes debe estar entre 25 y 50 años y deben tener, mínimo, un nivel B2 de inglés.

"La persona aspirante debe liderar o ser parte de una startup o proyecto de base tecnológica y desarrollo digital", recuerda el Icetex.

Para la calificación se tendrán en cuenta varios factores, entre ellos, tener un modelo de negocio innovador y tener un plan de escalabilidad. También el lugar de donde provenga el participante y el promedio académico que obtuvo durante el pregrado.

Solo serán válidas las postulaciones en formato PDF que se realicen a través de la plataforma establecida por el ICETEX.

¿Qué cubre la beca?

A los 10 beneficiarios que resulten del proceso de selección se les cubrirá:

El 100 % del valor del programa en Suiza y Colombia.

Tiquetes internacionales para asistir al Swiss Camp.

Seguro médico no farmacéutico durante la estancia en Colombia.

Alimentación y hospedaje en Suiza y Colombia.

Transporte interno en Suiza y Colombia.

Para obtener más información, puede acceder a esta página web, o llamar en Bogotá al +57 333 6025656, o a la línea gratuita nacional, 018000-916821.

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