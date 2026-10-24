¿Tiene una startup? Vea estas becas del Icetex para entrenarse en Suiza con todo pago

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El 22 de octubre, el Icetex abrió una nueva convocatoria de becas en convenio con Swiss Leading House for the Latin American Region, para que representantes de startups puedan ir a entrenarse al país europeo con todo pago.
El programa se llama Academia-Industry Training (AIT) y, como se lee en la página del Icetex, "ayuda a prometedoras empresas emergentes (startups) suizas y colombianas a innovar y desarrollar sus habilidades empresariales". Además, tiene como objetivo "conectar a investigadores-empresarios suizos con sus homólogos colombianos".
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El entrenamiento, en el que está involucrada la Universidad de San Gallen, en Suiza, constará de dos fases: una parte de la formación se hará en Colombia entre el 8 y el 12 de febrero del 2027 y estará organizada por el Icetex. Habrá una segunda fase, que se llevará a cabo en Suiza entre el 15 y el 19 de marzo de 2027 y estará encabezada por el Swiss Leading House.
Según la página del Icetex, solo se elegirán a diez representantes de startups (uno por empresa) que podrán concursar por un apoyo financiero de COP 40.000.000, para que puedan desarrollar un proyecto o una investigación. Esa persona deberá informar a la entidad sobre el progreso del proyecto.
"La participación se concede a los proyectos elegidos por su potencial empresarial a través de la presente convocatoria. El principal objetivo del programa es ayudar a las personas participantes a avanzar en sus planes de negocios, al establecimiento de nuevos contactos con la industria y a la resolución de cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual", indica el Icetex.
La convocatoria estará abierta hasta las 5:00 p. m. del 23 de noviembre de 2026.
¿Quiénes pueden aplicar?
La convocatoria está dirigida personas colombianas que residan en Colombia. Deben contar con un título de pregrado, licenciatura o de tecnología profesional obtenido en una Institución de Educación Superior colombiana.
Adicionalmente, "deberán ser estudiantes de especialización, maestría, doctorado o postdoctorado, investigadores o docentes de universidades colombianas, instituciones técnicas y tecnológicas, que posean un historial de investigación ya consolidado".
La edad de los aspirantes debe estar entre 25 y 50 años y deben tener, mínimo, un nivel B2 de inglés.
"La persona aspirante debe liderar o ser parte de una startup o proyecto de base tecnológica y desarrollo digital", recuerda el Icetex.
Para la calificación se tendrán en cuenta varios factores, entre ellos, tener un modelo de negocio innovador y tener un plan de escalabilidad. También el lugar de donde provenga el participante y el promedio académico que obtuvo durante el pregrado.
Solo serán válidas las postulaciones en formato PDF que se realicen a través de la plataforma establecida por el ICETEX.
¿Qué cubre la beca?
A los 10 beneficiarios que resulten del proceso de selección se les cubrirá:
- El 100 % del valor del programa en Suiza y Colombia.
- Tiquetes internacionales para asistir al Swiss Camp.
- Seguro médico no farmacéutico durante la estancia en Colombia.
- Alimentación y hospedaje en Suiza y Colombia.
- Transporte interno en Suiza y Colombia.
Para obtener más información, puede acceder a esta página web, o llamar en Bogotá al +57 333 6025656, o a la línea gratuita nacional, 018000-916821.
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