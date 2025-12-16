Trabajadores de la Fundación CECEP, que será liquidada, se manifestaron en Bogotá

Los trabajadores de la FCECEP piden información clara sobre su reubicación laboral y el pago de las obligaciones pendientes. Foto: FCECEP

Este martes 16 de diciembre, la comunidad educativa de la Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales (FCECEP), institución de educación superior privada de Cali que ofrece programas técnicos y tecnológicos, adelantó una manifestación en la sede de la Sociedad de Activos Especial (SAE) del centro comercial San Martín, en Bogotá.

“Frente a la crisis que afrontamos los trabajadores y trabajadoras de la Fundación en la ciudad de Cali, agudizada por las malas decisiones y administraciones nombradas por la SAE, que actualmente lidera la señora Amelia Pérez, nos vemos en la obligación de promover acciones de hecho con la intención de que sean escuchadas y solucionadas nuestras peticiones”, se lee en un comunicado del Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia (SINTRAUNICOL).

Como hemos contado en El Espectador, la FCECEP se encuentra en la cuerda floja debido a una compleja situación financiera, con deudas cercanas a los $7.000 millones, por las que será liquidada. El origen de los problemas se remonta a 2007, cuando la institución fue incautada tras comprobarse que había sido creada con dineros del narcotráfico, como parte del proceso de extinción de dominio contra Juan Carlos Rodríguez Abadía, alias ‘Chupeta’.

En medio de ese proceso, pasó a manos de la SAE y, según dijo a este diario hace unos meses Adriana Romero Mora, representante de los trabajadores de la institución, desde entonces las organizaciones sindicales han denunciado reiteradamente malos manejos de los recursos, lo que, en su opinión, ha hecho inviable el funcionamiento del plantel.

El llamado de los trabajadores

Desde el sindicato aseguraron que, luego de extensas jornadas de mesas técnicas entre los estudiantes, profesores, delegados de la SAE, y representantes de los ministerios de Trabajo y de Educación, aún no hay una alternativa clara los trabajadores, pues el Mintrabajo “decidió sellar la institución hasta tanto no existan garantías para los trabajadores”.

Por su parte, el Mineducación estaría gestionando la reubicación de los estudiantes en el Multicampus de Ladera para garantizar la continuidad de su derecho a la educación. Aunque la comunidad educativa ha visto con buenos ojos esta medida, los trabajadores insisten en que aún no han recibido garantías sobre su situación laboral. “A la fecha, completamos seis meses sin salario y diez meses sin seguridad social”, subrayaron.

“Ante este panorama, nos hemos visto obligados a acudir a las acciones contundentes con la firme intención de que se atiendan nuestras peticiones en una jornada denominada ‘Toma por la dignidad laboral’”, agregaron.

Como resultado de la manifestación, los trabajadores esperan una inversión para la recuperación de la FCECEP, así como información clara sobre la que será su situación o reubicación laboral y el pago de las obligaciones pendientes.

