UNESCO y Santillana firman alianza para fortalecer la educación en América Latina

Esta semana, en Santiago de Chile, se realiza el evento SUMUN: hackeando la ciudad, un espacio donde se llevaron a cabo una serie de conferencias y talleres enfocados en educación preescolar, básica y media. Además, se presentó una herramienta tecnológica que busca combinar pedagogía, cultura y tecnología.

Ernesto Núñez, director global de producto e investigación de SUMUN, explicó que la apuesta de esta aplicación está en poner la tecnología al servicio de lo pedagógico. Para lograrlo, se apoya en tres pilares: la cultura, la inteligencia curricular y el uso de tecnología de vanguardia.

El encuentro también fue escenario para la firma de un acuerdo entre la UNESCO y Santillana, con el objetivo de fortalecer la educación en América Latina, donde los sistemas educativos enfrentan varios desafíos significativos, como altas tasas de abandono o bajos niveles de finalización.

Durante su intervención, Esther Kuisch, directora de la Oficina Regional de la UNESCO en Santiago, señaló que esta alianza es una oportunidad estratégica para garantizar que niños, jóvenes y docentes accedan a recursos actualizados, diversos y culturalmente pertinentes.

También destacó que esta iniciativa busca impulsar el cumplimiento del ODS 4, que plantea asegurar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos de aquí a 2030.

Según Kuisch, la clave estará en unir la experiencia de la UNESCO en políticas educativas con la capacidad de Santillana en distribución, tecnología y producción de contenidos. “De esta manera podremos reducir las brechas de acceso al conocimiento y beneficiar a millones de estudiantes y educadores en toda América Latina”, añadió.

Por su parte, Luciano Monteiro, director global de Comunicación y Sostenibilidad de Santillana, resaltó que renovar esta alianza significa avanzar en la agenda educativa de la región, marcada por profundas desigualdades. A sus ojos, le están apostando “a proyectos de discusión de políticas públicas en innovación y tecnología para llegar a una educación más equitativa y de mayor calidad”.

