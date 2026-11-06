Univalle aprueba inversión de COP 40.000 millones para recuperación tras terremoto

"La sesión contó con la participación de la ministra de Educación Nacional, Ilva Myriam Hoyos Castañeda; la gobernadora del Valle del Cauca y presidenta del Consejo Superior, Dilian…

La Universidad del Valle, una de las instituciones de educación superior públicas más importantes del occidente del país, aprobó la inversión de COP 40.000 millones para la recuperación de infraestructura afectada por el sismo del 10 de agosto. La decisión se dio durante una sesión del Consejo Superior Universitario, máximo órgano de decisión de esa institución.

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"La sesión contó con la participación de la ministra de Educación Nacional, Ilva Myriam Hoyos Castañeda; la gobernadora del Valle del Cauca y presidenta del Consejo Superior, Dilian Francisca Toro; y el rector de la Universidad del Valle, Guillermo Murillo Vargas. El encuentro se desarrolló después de la inauguración del nuevo campus universitario de Sevilla", explicó la Univalle en un comunicado.

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Los recursos fueron aprobados mediante 11 vigencias futuras que autorizan que la Univalle comprometa recursos de su presupuesto del 2027 para la planeación y ejecución de obras en las zonas en las que la infraestructura de la universidad se haya visto afectada como consecuencia del sismo.

"Uno de los temas que se abordó en el orden del día fue relativo a la aprobación de vigencias futuras para el año 2027, por un valor aproximado de 40 mil millones de pesos, que estarán destinadas primordialmente a atender las afectaciones que la infraestructura educativa en diversas sedes y campus de la Universidad del Valle sufrió a causa del terremoto", explicó la ministra Ilva Myriam Hoyos Castañeda tras la sesión del Consejo.

Además de la aprobación de las vigencias futuras para hacer estas inversiones, el Consejo Superior Universitario de la Univalle también tomó otras decisiones enfocadas en la recuperación tras el terremoto y la permanencia de los estudiantes en la educación superior.

"Entre ellas se encuentran una exención del 10 % en el valor de la matrícula de los programas de posgrado, con excepción de los médico-quirúrgicos, y la ratificación de la aprobación de entre 400 y 500 cupos adicionales a la oferta habitual de la institución para estudiantes afectados por el terremoto", señaló la institución en el comunicado.

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