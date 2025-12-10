En medio de la disputa por la rectoría de la UNAL, exrectores tienen nuevo representante en el CSU

Ricardo Mosquera Mesa es el nuevo representante de los exrectores en el Consejo Superior Universitario de la Nacional. Foto: Gustavo Torrijos - Archivo particular

Los exrectores de la Universidad Nacional, la institución de educación superior más importante del país, tendrán nuevamente representación en el Consejo Superior Universitario (CSU), el máximo órgano de decisión de las instituciones de educación superior públicas.

Ricardo Mosquera Mesa reemplazará a Ignacio Mantilla, quien había renunciado el 8 de junio de 2024. Por medio de una carta, manifestó su desacuerdo con la designación de Leopoldo Múnera como rector, decisión que, según escribió, representaba un “asalto a la autonomía universitaria”.

Mosquera Mesa, economista, magíster en Desarrollo Urbano y doctor honoris causa del Consejo Iberoamericano (Argentina), ha sido rector de la Universidad Nacional y de la Universidad Surcolombiana. También fue senador, cónsul General en Alemania y colaborador de El Tiempo, El Espectador, Portafolio, ra Nación o El Diario del Huila.

En octubre, él y otros exrectores, entre ellos Mantilla, Dolly Montoya y Moisés Wasserman, enviaron una carta a la secretaria del CSU, la profesora María Fernanda Lara Díaz. En el documento recordaron que la renuncia de Mantilla respondía a la decisión colectiva de suspender su participación en este órgano mientras el Consejo de Estado definía la legalidad de la designación de Múnera.

El profesor y exrector Ricardo Mosquera Mesa es el nuevo representante de los exrectores en el Consejo Superior de la Universidad Nacional. — Ignacio Mantilla Prada (@MantillaIgnacio) December 10, 2025

Sin embargo, después de que el alto tribunal declaró el 20 de noviembre la nulidad de esa designación, los exrectores solicitaron formalmente reactivar el proceso para elegir a su nuevo representante ante el CSU.

¿En qué va el proceso de la rectoría de la Universidad Nacional?

Tras conocerse el fallo del Consejo de Estado, el CSU se reunió el 24 de noviembre para definir el rumbo de la rectoría. Después de más de seis horas de discusión y de la salida de Diego Torres, representante de los profesores, los consejeros decidieron designar un rector encargado.

El vicerrector académico, Andrés Felipe Mora, asumirá ese puesto mientras se determina el futuro de la rectoría de la Universidad Nacional.

