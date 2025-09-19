U. Distrital abre inscripciones para 2026: carreras disponibles y cómo inscribirse Foto: Universidad Distrital

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas acaba de abrir las inscripciones para 2026 y podrá postularse por medio de la página web de la institución. El costo de la inscripción es de $142,400.

(Lea: Este es el cronograma para la evaluación de ascenso docente 2025)

Por medio de este enlace, podrá hacer un preregistro, donde deberá ingresar su correo electrónico. Allí le deberá llegar una contraseña, que le permitirá ingresar con su documento de identidad y le genera un recibo de pago.

Recuerde que para generar el recibo de pago, deberá elegir el tipo de inscripción. Los que están disponibles son: primer semestre, reingreso, transferencia interna, transferencia externa y profesionalización de tecnólogos.

El recibo lo podrá pagar por medio de PSE o en sucursales del Banco de Occidente. La impresión deberá ser en láser y no debe hacer el pago por medio de corresponsales bancarios. Apenas pague la inscripción debe esperar 12 horas para que se vea reflejado en la página.

(Puede leer: Reportan bloqueos en la Av. El Dorado por manifestaciones de docentes en Bogotá)

Una vez se refleje el pago, regrese al mismo enlace con su documento y contraseña. En ese momento, podrá acceder a la inscripción, elegir su carrera o plan pensado e ingresar los datos. Los datos que deberá ingresar son:

📚 ICFES

📚 Número de registro

📚 El colegio en el que se graduó o se va a graduar

📚 Su documento de identidad

📚 Fecha de expedición

📚 Grupo de sangre

📚 Su dirección

📚 País de nacimiento

El 25 de noviembre, deberá revisar si fue admitido a la carrera y, para revisar, deberá ingresar el número de credencial que estará en el archivo. En caso de que sea admitido, deberá presentar los siguientes documentos a más tardar el 4 de diciembre de 2025:

📚Fotocopia de su diploma o acta de grado.

📚 Certificado expedido por el colegio donde terminó o está cursando estudios de bachillerato, en el cual se indique el valor mensual de la pensión que llegó a pagar.

📚 Certificado de estrato socioeconómico de residencia de quien le pagará los estudios, expedido por Planeación Distrital (SuperCADE) para residentes en Bogotá, si es de afuera de Bogotá, el certificado se lo puede dar la Alcaldía Municipal.

📚Declaración de renta o certificado de ingresos y retenciones de quien le pagará los estudios. Este certificado debe ser expedido en el formato de la DIAN.

📚Fotocopia de su documento de identidad.

📚 Una copia de los resultados de su Prueba Saber 11°.

📚 Una copia de su Registro Civil de Nacimiento.

📚 Certificado médico original, en que conste que no padece alguna enfermedad que le impida vivir en comunidad, lo puede expedir su EPS o un médico particular.

📚 Si fue admitido en Ingeniería Catastral y Geodesia, debe adjuntar el certificado del examen estereoscópica.

Luego de entregar los documentos deberá hacer el pago de su semestre, lo tendrá que hacer hasta el 15 de diciembre, mediante PSE o en sucursales del Banco de Occidente. Después, envíe un correo electrónico de cada proyecto curricular con la copia del recibo de pago y así podrá recibir los horarios y las indicaciones.

El inicio de clases será el 30 de enero de 2026.

(Le puede interesar: ¿Qué universidades tienen convenio con Jóvenes a la E y cómo aplicar a las becas?)

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚