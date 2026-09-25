Universidad Distrital abre inscripciones para pregrado en 2027: así puede postularse

En este proceso, explicó la Universidad Distrital, "los estudiantes seleccionados recibirán el beneficio de Matrícula Cero y acceso a apoyos adicionales a través de la Agencia Atenea o el equipo de Bienestar Institucional". La inscripción se podrá llevar a cabo…

La Universidad Distrital, por medio de su página web, anunció que ya estaban abiertas las inscripciones para el primer semestre de 2027 para aquellas personas que estén interesadas en estudiar en alguno de los 47 programas de pregrado que ofrece la institución en sus siete facultades.

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En este proceso, explicó la Universidad Distrital, "los estudiantes seleccionados recibirán el beneficio de Matrícula Cero y acceso a apoyos adicionales a través de la Agencia Atenea o el equipo de Bienestar Institucional". La inscripción se podrá llevar a cabo por medio de la página web de la institución.

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Allí, las personas que estén interesadas en postularse en la universidad podrán consultar los programas que están disponibles y cuáles son los requisitos que deberán cumplir, como por ejemplo, el puntaje del ICFES o si se deberán presentar pruebas adicionales. Estos dependerán de cada uno de los programas.

Después de que cada estudiante seleccione el programa al cual quiere pertenecer, deberá pagar el PIN, que tiene un valor de COP 175.092. "Es importante destacar que el único pago que deberá realizarse para el proceso es este (…) La realización de este paso no significa estar admitido".

Entre las fechas clave que deberán tener presentes las personas interesadas está el 16 de septiembre, que es cuando comienza el proceso de pago de inscripción, el cual finaliza el 3 de noviembre. En cuanto a la inscripción en línea, las fechas disponibles son del 17 de septiembre al 4 de noviembre.

Pregrados disponibles en la Universidad Distrital

Arte Danzario

Artes Escénicas

Artes Musicales

Artes Plásticas y Visuales

Enfermería

Archivística y Gestión de la Información Digital

Comunicación Social y Periodismo

Licenciatura en Biología

Licenciatura en Ciencias Sociales

Licenciatura en Educación Artística

Licenciatura en Educación Infantil

Licenciatura en Física

Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana

Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés

Licenciatura en Matemáticas

Licenciatura en Química

Biología

Física

Matemáticas

Química

Ingeniería Catastral y Geodesia

Ingeniería de Sistemas

Ingeniería Eléctrica

Ingeniería Electrónica

Ingeniería Industrial

Administración Ambiental

Administración Deportiva

Ingeniería Ambiental

Ingeniería Forestal

Ingeniería Sanitaria

Ingeniería Topográfica

Tecnología en Gestión Ambiental y Servicios Públicos

Tecnología en Levantamientos Topográficos

Tecnología en Saneamiento Ambiental

Ingeniería Civil (por ciclos propedéuticos)

Ingeniería de Producción (por ciclos propedéuticos)

Ingeniería Eléctrica (por ciclos propedéuticos)

Ingeniería en Control y Automatización (por ciclos propedéuticos)

Ingeniería en Telecomunicaciones (por ciclos propedéuticos)

Ingeniería en Telemática (por ciclos propedéuticos)

Ingeniería Mecánica (por ciclos propedéuticos)

Tecnología en Construcciones Civiles (por ciclos propedéuticos)

Tecnología en Electricidad de Media y Baja Tensión (por ciclos propedéuticos)

Tecnología en Electrónica Industrial (por ciclos propedéuticos)

Tecnología en Gestión de la Producción Industrial (por ciclos propedéuticos)

Tecnología en Mecánica Industrial (por ciclos propedéuticos)

Tecnología en Sistematización de Datos (por ciclos propedéuticos

Una vez culmine el proceso de inscripción, la persona podrá consultar los resultados de admisiones. Para ello, deberá ingresar a la página web de la universidad y seleccionar la ventana de Resultados Admisiones 2027-1; allí podrá consultar con el número de credencial (el cual aparece en el formulario de inscripción) o por los listados de cada uno de los programas.

Las fechas en que se publicarán los resultados del proceso de admisión son el 22 de noviembre y el 7 de diciembre. En caso de ser aceptado, deberá iniciar el proceso de matrícula. La Universidad Distrital aclara que "no reserva cupo para el aspirante admitido que no se matricule en el período académico para el cual fue aceptado, salvo los casos determinados por ley".

Para matricularse, deberá cumplir tres etapas. La primera consiste en la entrega de documentos necesarios para legalizar la admisión. Todos deberán ser anexados en formato PDF. Aquellos estudiantes que fueron admitidos por la opción n°1, tienen como plazo del 22 al 26 de noviembre; mientras que quienes fueron admitidos por la opción n°2 deberán hacerlo del 7 al 11 de diciembre.

Los documentos que deberán entregar son:

Comprobante de admisión.

Fotocopia del diploma de bachiller o acta de grado.

Certificado expedido por el colegio donde terminó o está cursando estudios de bachillerato.

Certificado de estrato socioeconómico.

Declaración de renta o certificado de ingresos y retenciones de quien costeará los estudios.

Fotocopia del documento de identidad.

Copia de los resultados de su prueba Saber 11.

Copia del registro civil de nacimiento.

Certificado médico original, en que conste que el admitido no padece alguna enfermedad que le impida vivir en comunidad.

Los admitidos a Ingeniería Catastral y Geodesia deben adjuntar el examen de visión estereoscópica.

La segunda etapa es el pago de la matrícula, que para aquellos que fueron admitidos en la opción n°1 deberán hacerlo del 28 de noviembre al 4 de diciembre de 2026; mientras que quienes fueron aceptados en la opción n° 2 tendrán que llevarlo a cabo entre el 14 y el 17 de diciembre. El valor de la matrícula se puede cancelar por PSE o en cualquier sucursal del Banco de Occidente.

Finalmente, la tercera etapa es el proceso de inducción y el comienzo de clases, que está previsto para el 29 de enero de 2027.

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