Concurso docente 2026 tiene nuevas fechas de inscripción: así quedó el cronograma

En un cronograma inicial, la CNSC indicó que las inscripciones se iban a llevar a cabo a finales de 2026. Sin embargo, con este nuevo cambio, la fecha quedó estipulada para comienzos de 2027. De acuerdo con la…

Las fechas para el concurso de docentes y directivos docentes 2026 cambiaron. Así lo anunció la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), que confirmó un cambio en el cronograma de este proceso que, de acuerdo con sus cálculos, estima que se están disponibles cerca de 28.000 vacantes en instituciones educativas oficiales de Colombia.

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En un cronograma inicial, la CNSC indicó que las inscripciones se iban a llevar a cabo a finales de 2026. Sin embargo, con este nuevo cambio, la fecha quedó estipulada para comienzos de 2027. De acuerdo con la entidad, por el momento no se han definido las fechas exactas, pues la convocatoria está en etapa de planeación.

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El paso a seguir es la publicación de los acuerdos por parte de la CNSC, donde deberá estipular los acuerdos definitivos en los que se establezcan las condiciones y las reglas que deberán tener presente las personas que deseen ser parte de la convocatoria.

El cronograma fue modificadotras expedirse el Decreto Legislativo 1384 del 9 de septiembre de 2026, el cual fue planteado por la emergencia provocada el 10 de agosto, después de que sobre las 7:34 a.m. se registrara un terremoto de magnitud 7,4. En el documento final, se establecen medidas transitorias para la función administrativa y el empleo público en el país tras la emergencia económica, social y ecológica.

Para el caso del concurso, se plantea que no sea aplazado o suspendido, sino que contemple las medidas suficientes que garanticen las condiciones de participación, principalmente de aquellas personas que viven en las zonas más afectadas, como Pereira, Cali o Manizales.

El CNSC informó que, sobre los proyectos de acuerdo, recibieron cerca de 15.000 observaciones por parte de la ciudadanía, las cuales fueron revisadas e incorporadas antes de comenzar el proceso de inscripción del concurso docente.

El despacho del comisionado Edwin Ruiz Moreno señaló a Red + Noticias que "el acuerdo va a fijar las reglas de juego del proceso que va a impactar a miles de personas. Por eso, antes de que quede en firme, es importante garantizar que la ciudadanía pueda conocerlo, participar y ejercer control sobre el mismo".

Así quedó el cronograma del concurso docente 2026

Según la CNSC, el nuevo cronograma quedó estipulado así:

Inscripciones gratuitas para personas con discapacidad: Entre diciembre de 2026 y enero de 2027.

Entre diciembre de 2026 y enero de 2027. Inscripciones generales: Entre enero y febrero de 2027.

Entre enero y febrero de 2027. Pruebas escritas: Durante el segundo semestre de 2027.

¿Cuáles son las vacantes del concurso docente?

La CNSC publicó una oferta preliminar de vacantes, en la que están habilitados un poco más de 28.000 cupos disponibles en varias regiones del país. Estas son las plazas disponibles:

Docentes de aula.

Rectores.

Directores rurales.

Coordinadores.

Docentes orientadores.

¿Cómo inscribirse al concurso docente?

Cabe aclarar que este proceso todavía no se puede adelantar hasta que la CNSC no publique las fechas oficiales, pero, a la par, la entidad debe avanzar en la publicación de los acuerdos definitivos que establecerán las condiciones para los aspirantes.

Pero, mientras se consolida ese documento final y se publica formalmente, las personas interesadas pueden consultar la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC) en la página del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO). Allí están publicados los principales requisitos que debe cumplir para acceder a alguno de estos puestos.

Es por esta razón que la CNSC les recomienda a las personas que están interesadas en participar en el concurso docente que estén atentas a los canales oficiales. Es por este medio por el que se informará a la ciudadanía las decisiones que se tomen en torno a este proceso y las fechas confirmadas del proceso. También estarán disponibles los datos y documentos que deberán tener las personas al momento de la postulación.

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