Universidad Nacional: algunos programas no exigirán examen de admisión, ¿cuáles son? Foto: Cristian Garavito

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La Universidad Nacional, por medio de la resolución 19 de 2026 de la Vicerrectoría Académica, anunció que habrá un cambio en el proceso de admisión para el primer semestre de 2027 para algunos estudiantes, pues no deberán presentar el examen de admisión.

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Esta medida, se lee en la resolución, va conforme al artículo 28 del Decreto 1210 de 1993, en el que se establece “que el sistema de admisión garantizará la igualdad de tratamiento para el acceso a la Universidad, sin perjuicio de la organización de sistemas específicos de ingreso y apoyo para aspirantes de comunidades étnicas, grupos sociales especiales, mejores bachilleres u otros casos similares definidos por el Consejo Superior Universitario”.

Esta modificación, detalla la resolución, se enfoca en aquellas personas que aspiran a ingresar a alguno de los programas especiales de admisión en las sedes de presencia nacional de la Universidad Nacional, como Bogotá, Amazonia, Orinoquía, Caribe y Tumaco.

Es decir, esta normativa aplica para los aspirantes a los programas PAES (Programas de Admisión Especial), PEAMA (Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica), PAET (Programa de Admisión Especial con Enfoque Territorial) y el PTIUN (Programa de Admisión Especial para el Tránsito Inmediato a la Universidad Nacional).

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Los aspirantes, como se lee en la resolución, solo serán evaluados con el puntaje obtenido en las pruebas Saber 11 presentadas a partir de 2020 y podrán postularse a programas como Administración de Empresas, Ciencias Políticas, Estadística, Matemáticas y algunas ingenierías.

Para postularse, las personas interesadas tendrán entre el 6 de julio y el 19 de agosto, y la consulta de citaciones será a partir del 31 de agosto. En cuanto a la inscripción del programa académico, de acuerdo con el calendario, está establecida entre el 1 y el 6 de octubre y, finalmente, los resultados de admisión se publicarán el 9 de octubre.

📚 ¿Qué deben hacer los estudiantes interesados?

Detallar la sede y el programa al que se desean postular.

Indicar el número del Registro SNP (Servicio Nacional de Pruebas) correspondiente a la prueba Saber 11 con la cual participará en el proceso de admisión.

Escribir el tipo y número de documento con el que presentó la prueba correspondiente al Registro SNP diligenciado.

El puntaje de admisión con el cual participará el aspirante será determinado a partir de los puntajes obtenidos en las pruebas de Matemáticas (PMA), Lectura Crítica (PLC), Sociales y Ciudadanas (PSC) y Ciencias Naturales (PCN) de la prueba Saber 11, transformados a la escala utilizada por la Universidad Nacional de Colombia.

Una vez se establezcan esos puntajes, se admitirán, en orden descendente de puntaje de admisión, los aspirantes que seleccionaron el programa, hasta cubrir el cupo establecido.

En el evento de quedar cupos disponibles en algún programa curricular, los aspirantes no admitidos podrán participar por un cupo.

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