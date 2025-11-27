Universidad Nacional: piden protección para Ismael Peña tras intimidaciones y amenazas

Diego Torres pidió protección para el profesor Ismael Peña. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Diego Torres, representante de los profesores en el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional, solicitó al rector encargado de la institución, Andrés Felipe Mora, implementar acciones para proteger a los docentes, a los estudiantes y al personal académico de la universidad.

“Me dirijo a usted con profunda preocupación ante la grave situación de seguridad que enfrentan varios miembros de la comunidad académica, quienes han sido objeto de amenazas directas o han visto intensificadas sus intimidaciones previas, desde su nombramiento como rector encargado”, se lee en la carta.

Le pido a la rectoria de la @UNALOficial el asumir de forma proactiva la protección al profesor @JoseIsmaelPena y su familia. Su predecesor lo hizo de forma desastrosa y soy testigo “vivo” de eso. pic.twitter.com/FWAGR6TdES — Diego A. Torres G. (@DiegoTorres_Fis) November 27, 2025

Cabe recordar que el pasado lunes 24 de noviembre, durante una sesión extraordinaria, el CSU decidió aceptar la renuncia de Leopoldo Múnera a la rectoría de la U. Nacional, la cual el profesor presentó luego de que el Consejo de Estado declarara nula su designación. Torres fue el único integrante del CSU que se abstuvo de votar si aceptar la renuncia o no, además de que, en la reunión, señaló que su integridad estaba en riesgo.

Finalmente, el órgano determinó que el cargo de la rectoría de la UNAL se encuentra vacante y, por ahora, designó al vicerrector general, Andrés Mora, como rector encargado. Según denunció Torres, existen amenazas que están atentando contra la vida, la integridad física y la libertad de expresión de personas que “han participado activamente, o han expresado su posición, en el marco de la reciente coyuntura universitaria”.

En ese sentido, Torres pidió que se brinde un alto nivel de protección a Ismael Peña (que insiste en que debe ser él quien asuma la rectoría) y a su familia. En su carta, el miembro del CSU hizo otras solicitudes; pidió realizar una evaluación exhaustiva y prioritaria de los riesgos que enfrentan quienes han manifestado haber recibido amenazas recientes, o que tienen antecedentes de intimidación relacionados con el proceso de designación rectoral.

Con el fin de salvaguardar la integridad de la comunidad, Torres también instó a implementar medidas de protección administrativa, institucional y, de ser necesario, interinstitucional, en coordinación con las autoridades competentes como la Unidad Nacional de Protección o la Fiscalía General de la Nación.

Además, el profesor pidió iniciar acciones disciplinarias o de investigación interna para identificar a los responsables de las amenazas que pertenezcan a la comunidad universitaria y que se den a conocer dichas amenazas a las autoridades competentes.

Finalmente, la carta exhorta a la rectoría a emitir una declaración pública rechazando la intimidación y la violencia como “mecanismo de presión o represión” en la institución.

“La protección de quienes han sido objeto de intimidación es fundamental para preservar el ambiente de diálogo, respeto y autonomía que debe caracterizar a la Universidad Nacional. Espero que su gestión sea proactiva y se distinga por una respuesta firme y diligente ante esta grave situación”.

