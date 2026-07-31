Ya están las reglas claras para que opere el primer sistema educativo indígena de Colombia Foto: EFE - Pablo Barrera

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El Ministerio de Educación, por medio de un comunicado, anunció que ya quedaron listas las reglas para que opere el Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP), el cual fue creado y reconocido como política pública de Estado por medio del Decreto Ley 0481 de 2025.

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Con este decreto, recordó la cartera, Colombia ya se había convertido en el primer país de América con un sistema educativo indígena reconocido como política de Estado; solo faltaba la expedición de los decretos que dejaran clara su reglamentación.

Pero, ¿qué es el SEIP? La cartera explicó en el comunicado que este sistema es una política pública que reconoce que los 115 pueblos indígenas de Colombia tienen sus propios procesos educativos, construidos desde sus territorios.

En palabras más sencillas, por medio de este sistema el Gobierno buscará garantizar que cada pueblo indígena pueda fortalecer sus procesos educativos desde su propia identidad, respetando sus lenguas, sus creencias, sus conocimientos, su cultura, su relación con la naturaleza y sus formas de gobierno.

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Así, por medio de los tres decretos expedidos recientemente, el Ministerio de Educación busca desarrollar aspectos fundamentales para que el sistema entre a operar. Uno de ellos, por ejemplo, establece cómo funcionarán los tres grandes componentes del sistema.

El primero de ellos es el político-organizativo, que reconoce la autonomía de las autoridades indígenas para orientar la educación en sus territorios. Luego está el componente pedagógico, que fortalece la enseñanza desde los conocimientos y saberes propios. Y, finalmente, hay un componente de administración y gestión, que permitirá organizar el funcionamiento del sistema respetando las decisiones de cada pueblo indígena.

En otro decreto, la cartera creó el régimen especial de los dinamizadores del SEIP, es decir, aquellas personas que hacen posible la educación propia en los territorios. Además de los educadores indígenas, también se reconoce a los sabedores ancestrales, dinamizadores culturales, autoridades político-organizativas y equipos administrativos.

Con el último decreto, el Ministerio de Educación reglamentó la financiación integral del sistema y creó las condiciones para que cuente con autonomía presupuestal y administrativa, garantizando así los recursos necesarios para su implementación.

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Para la construcción de estas reglas, anotó la cartera, se llevaron a cabo 17 comisiones técnicas entre 2025 y 2026, tres sesiones de la CONTCEPI y una sesión de la Mesa Permanente de Concertación, un proceso de concertación que, agregó la entidad, “tomó cerca de veinte años desde que comenzó en 2007″.

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