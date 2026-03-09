A cinco años de la muerte de Antonio Caro, homenajearán su legado con una muestra colectiva

"Colombia Coca-Cola", obra de Antonio Caro creada en 1976. Foto: Cortesía Umbral Galería

En el marco de los cinco años de la muerte del artista colombiano Antonio Caro y los 50 años de la creación de la obra “Colombia Coca-Cola”, Umbral Galería abrió el pasado 7 de marzo una exhibición que rinde homenaje al artista.

Bajo la curaduría de Christian Padilla, 42 artistas que han dialogado con la obra de Caro presentarán sus piezas en esta exhibición colectiva. “La exposición propone una lectura coral que permite comprender la dimensión estructural del legado de Caro dentro del arte colombiano: no como cita aislada, sino como plataforma crítica que ha permeado generaciones”, mencionaron en un comunicado de prensa.

“Todo está muy caro (1978), Minería (2012), y Colombia (1976) son mucho más que ironías visuales, son una aguda reflexión sobre un país sometido y obediente a las políticas gubernamentales, económicas y guerreristas extranjeras, una observación crítica al colonialismo económico y cultural”, escribió Padilla.

Carlos Castro, Fernando Cuevas, Fabián Orozco, Raúl Zuleta, Santiago Roa, Ana Bel Zapata, Nani Alarcón, Silvia Alarcón, Laura Medina, Juan Melo, entre otros, participarán en la muestra que estará abierta hasta el 7 de mayo y que se podrá visitar de miércoles a domingo de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

