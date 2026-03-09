Provincia en Canadá retiró “1984″ y “El cuento de la criada” de escuelas públicas

En Alberta y Calgary ya entraron en vigor prohibiciones de libros en escuelas públicas. Foto: Cortesía Daily Texan - Zoe Fu - Cortesía Daily Texan - Zoe Fu

“Es importante señalar que la lista no es exhaustiva; es un documento vivo que puede ajustarse”, aseguró Kim Smith, vocera del Edmonton Public School Board. Afirmó que en enero retiraron 34 títulos y que el gobierno de la provincia no compartirá la lista completa con el público. Además de Alberta, la provincia de Calgary también retiró 44 libros de las bibliotecas de sus escuelas públicas.

Las versiones gráficas de libros como ’1984′, de George Orwell, o ‘El cuento de la criada’, de Margaret Atwood, fueron retiradas de las escuelas públicas de la provincia canadiense de Alberta en cumplimiento de una nueva normativa que obliga a ocultar obras de literatura que contienen representaciones explícitas de actividades sexuales.

Al menos 240 títulos fueron retirados de las bibliotecas de las escuelas públicas de Alberta, según datos del Centro de Libertad de Expresión (CLE) de la Universidad Metropolitana de Toronto dados a conocer este lunes.

El centro señaló que en 2025, los consejos escolares de Canadá recibieron 262 solicitudes de impugnación de libros en sus bibliotecas y que 240 procedieron de Alberta a consecuencia de la nueva ley local. Pero el CLE también señaló que no todas las impugnaciones son públicas, por lo que el número de libros retirados puede ser mayor.

“Lo especialmente destacable es que 240 de las 262 impugnaciones en bibliotecas escolares (el 92 %) fueron resultado de la orden ministerial en Alberta, y los 240 libros cuestionados fueron retirados de las escuelas, lo que la convierte en la mayor prohibición de libros en la historia de Canadá”, explicó el CLE en un informe.

La radiotelevisión pública canadiense, CBC, señaló que además de los libros de Orwell y Atwood, las novelas gráficas de series de televisión o películas como ‘A Game of Thrones’, ‘The Walking Dead’, ‘Firefly’ y ‘V for Vendetta’ además de versiones de la guerra de Troya, también fueron censurados.

El Gobierno conservador de Alberta anunció en 2025 que prohibiría novelas gráficas en las bibliotecas escolares por su contenido sexual a iniciativa del grupo religioso ultraconservador Action4Canada.

La orden, que entró en vigor el 5 de enero de este año, señaló que “la autoridad escolar debe garantizar que los materiales literarios escolares que contengan cualquier representación visual explícita de un acto sexual no sean accesibles ni estén disponibles para niños o estudiantes en una escuela”.

Los libros con contenido sexual no explícito, en los que el acto sexual no es descrito de forma detallada, solo estarán disponibles para los estudiantes de décimo grado (entre 15 y 16 años).

Tras conocer la orden de Alberta de censurar su libro, Atwood reaccionó en agosto con su humor característico y señaló en las redes sociales: “Hola niños. ‘El cuento de la criada’ (el libro, no la serie) ha sido prohibido en Edmonton. ¡No lo lean, se les quemará el pelo! Cojan uno ahora antes de que quemen en público los libros”.

Sin embargo, desde el Ministerio de Educación aseguraron que siempre habían estado más preocupados de las imágenes de corte sexual, que en poner los clásicos de la literatura fuera del alcance de los niños. “Las obras literarias clásicas que estimulan la mente y desafían nuestro pensamiento son exactamente el tipo de material que debería estar presente en una biblioteca escolar”, aseguró Demetrios Nicolaides, ministro de educación.

De acuerdo con Global News, las divisiones escolares debían entregar al ministerio una lista de los libros que planeaban prohibir. “Las juntas escolares tenían la decisión final y plena discreción para crear las listas con base en la orden ministerial”, aseguró Garrett Koehler, secretario de prensa del ministro.

Por su parte, la International Publishers Association, en compañía de la Association of Canadian Publishers (ACP), la Canadian Publishers’ Council (CPC) y el Literary Press Group of Canada (LPG), condenaron en febrero “La decisión del Gobierno de Alberta de seguir adelante con su prohibición discriminatoria de libros, ahora formalmente vigente en las escuelas de toda la provincia”, según mencionaron en un comunicado.

Desde mayo de 2025, alertaron sobre el prospecto de el gobierno de la provincia de revisar obras literarias en busca de contenido “inapropiado para ciertas edades”. “Si bien el gobierno provincial no ha publicado estas listas de prohibiciones, ya se han obtenido y compartido en línea. Este proceso de revisión ha requerido muchos recursos, obligando al personal a evaluar miles de libros con criterios poco claros y aplicados de forma inconsistente, y, según se informa, ha costado a la división escolar más de 43 000 dólares. Aunque el gobierno limitó su directiva original de descripciones escritas de sexo a representaciones visuales de actos sexuales, el problema fundamental sigue siendo el mismo. La política continúa centrándose desproporcionadamente en las experiencias centradas en el trabajo de 2SLGBTQIA+”, afirmaron.