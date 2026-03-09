Publicidad

Paloma Valencia: “En un país marcado por la violencia, la ternura sigue siendo posible”

Liderazgo en casa y en el trabajo, la religión, la culpa y el equilibrio entre la vida privada y la pública a través de “La espinosa belleza del mundo” de Tomás González. A propósito de la victoria de Paloma Valencia en la Gran Consulta por Colombia el pasado 8 de marzo, recuperamos su paso por el pódcast El refugio de los tocados: a través de su gusto por este libro, la candidata habló sobre todos estos temas.

Laura Camila Arévalo Domínguez
09 de marzo de 2026 - 05:16 p. m.
En este episodio, Paloma Valencia habla del dolor, la culpa, la fragilidad y la necesidad de seguir sintiendo en un país que a menudo exige dureza. Todo surge a partir de su lectura de “La espinosa belleza del mundo”, de Tomás González: una conversación íntima donde la literatura se convierte en espejo y refugio.
En este episodio, Paloma Valencia habla del dolor, la culpa, la fragilidad y la necesidad de seguir sintiendo en un país que a menudo exige dureza. Todo surge a partir de su lectura de “La espinosa belleza del mundo”, de Tomás González: una conversación íntima donde la literatura se convierte en espejo y refugio.
Foto: Carlos Díaz
“Soy una persona muy sentimental: no me endurecido y eso es lo que más me duele de crecer. No me quiero acostumbrar a que el mundo sea tan duro”, dijo Valencia en este episodio.

Hace aproximadamente un año, Paloma Valencia fue una de las invitadas al pódcast El Refugio de los Tocados. Tras erigirse como la candidata del Centro Democrático, recordamos su paso por este espacio donde reflexionó sobre su vida privada, la sensación de culpa que tiene como política y que nació desde la educación religiosa de su infancia, su faceta como madre y el liderazgo. Todo esto a través de la visión del libro “La espinosa belleza del mundo” de Tomás González.

Valencia afirmó que eligió este libro porque la confronta con emociones profundas que muchas veces se ocultan en la vida pública. El texto de Tomás González, publicado en 2019, presenta una recopilación de diferentes cuentos entre los que se encuentran títulos como "El rey del Honka Monka" (1995), "El lejano amor de los extraños" (2013) y "El expreso del Sol" (2016).

Durante la conversación, Valencia reflexionó sobre la culpa y la manera en la que se relaciona con su crianza católica. Además, mencionó: “Reconocer la culpa puede ser un acto de conciencia.”

En el pódcast El refugio de los tocados cada invitado elige una obra de arte (libros, películas, poemas, entre otros), para hablar de sí mismo, como sucedió con Paloma Valencia en este episodio. Algunos de los personajes que han pasado por estos micrófonos son Yannai Kadamani, Piedad Bonnett, Héctor Abad Faciolince, Omar Rincón, Ricardo Silva, entre otros.

Laura Camila Arévalo Domínguez

Por Laura Camila Arévalo Domínguez

Periodista en el Magazín Cultural de El Espectador desde 2018 y editora de la sección desde 2023. Autora de "El refugio de los tocados", el pódcast de literatura de este periódico.@lauracamilaadlarevalo@elespectador.com
