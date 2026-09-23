Abren convocatoria para 160 artistas que participarán en espectáculos de Navidad en Bogotá

"Imaginaria", "Quelec y la semilla del futuro" y "La semilla de la Navidad" llegarán a la Plaza de Bolívar, la Plaza Cultural La Santamaría y el Parque Metropolitano El Tunal. La convocatoria está dirigida a artistas mayores de 18 años, residentes en Bogotá y con experiencia en alguna de las cuatro disciplinas. La…

Tres producciones de gran formato reunirán teatro, danza, música y circo durante la programación de Navidad de Bogotá. Para conformar sus elencos, la Secretaría de Cultura busca 160 artistas que participarán en los espectáculos.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

"Imaginaria", "Quelec y la semilla del futuro" y "La semilla de la Navidad" llegarán a la Plaza de Bolívar, la Plaza Cultural La Santamaría y el Parque Metropolitano El Tunal. La convocatoria está dirigida a artistas mayores de 18 años, residentes en Bogotá y con experiencia en alguna de las cuatro disciplinas. La selección contempla una primera revisión de los requisitos y documentos y, para quienes superen esa etapa, audiciones ante comités especializados.

Publicidad

Entre los perfiles contemplados están bailarines e intérpretes, actores, artistas circenses, cantantes y músicos especializados, según informó la administración distrital. Los seleccionados estarán vinculados durante dos meses. En ese periodo participarán en la preparación, los ensayos, el montaje y las funciones. "Por este proceso, cada artista recibirá honorarios no inferiores a $9.639.000, de acuerdo con las condiciones establecidas para la convocatoria", señaló la secretaría.

Le recomendamos: Medellín39: el Hay Festival busca a los 39 mejores escritores jóvenes de América Latina

La convocatoria está abierta hasta el 2 de octubre de 2026 y los resultados se publicarán el día 16 de octubre. Los interesados deben identificar el perfil correspondiente a su formación y trayectoria y presentar los documentos solicitados a través de la plataforma de Invitaciones Culturales de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

¡Pasa la voz! Bogotá está buscando artistas de música, teatro, danza y circo para que hagan parte de los grandes espectáculos de Navidad.



Así pueden postularse:https://t.co/8m6xl84xsw — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) September 21, 2026

“La Navidad también es una oportunidad para reconocer el talento que tiene Bogotá”, afirmó Santiago Trujillo, secretario de Cultura. El funcionario agregó que la convocatoria busca que los artistas puedan “encontrarse con otros creadores, trabajar en producciones de gran formato”.

Para Trujillo, el proceso también busca que los artistas locales tengan un lugar visible dentro de la programación cultural de la ciudad. “Nuestros artistas sean protagonistas de grandes escenarios”, añadió el secretario.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖

