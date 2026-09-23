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Abren convocatoria para 160 artistas que participarán en espectáculos de Navidad en Bogotá

Los seleccionados integrarán los elencos de tres montajes que llegarán a la Plaza de Bolívar, La Santamaría y el Parque El Tunal. La convocatoria estará abierta hasta el 2 de octubre y los resultados se conocerán el 16 de octubre. 

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Redacción Cultura
23 de septiembre de 2026 – 04:14 p. m.
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La convocatoria está dirigida a artistas mayores de 18 años, residentes en Bogotá y con experiencia en alguna de las cuatro disciplinas.
Foto: Prensa SCRD

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Tres producciones de gran formato reunirán teatro, danza, música y circo durante la programación de Navidad de Bogotá. Para conformar sus elencos, la Secretaría de Cultura busca 160 artistas que participarán en los espectáculos.

"Imaginaria", "Quelec y la semilla del futuro" y "La semilla de la Navidad" llegarán a la Plaza de Bolívar, la Plaza Cultural La Santamaría y el Parque Metropolitano El Tunal. La convocatoria está dirigida a artistas mayores de 18 años, residentes en Bogotá y con experiencia en alguna de las cuatro disciplinas. La selección contempla una primera revisión de los requisitos y documentos y, para quienes superen esa etapa, audiciones ante comités especializados.

Entre los perfiles contemplados están bailarines e intérpretes, actores, artistas circenses, cantantes y músicos especializados, según informó la administración distrital. Los seleccionados estarán vinculados durante dos meses. En ese periodo participarán en la preparación, los ensayos, el montaje y las funciones. "Por este proceso, cada artista recibirá honorarios no inferiores a $9.639.000, de acuerdo con las condiciones establecidas para la convocatoria", señaló la secretaría.

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La convocatoria está abierta hasta el 2 de octubre de 2026 y los resultados se publicarán el día 16 de octubre. Los interesados deben identificar el perfil correspondiente a su formación y trayectoria y presentar los documentos solicitados a través de la plataforma de Invitaciones Culturales de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

“La Navidad también es una oportunidad para reconocer el talento que tiene Bogotá”, afirmó Santiago Trujillo, secretario de Cultura. El funcionario agregó que la convocatoria busca que los artistas puedan “encontrarse con otros creadores, trabajar en producciones de gran formato”.

Para Trujillo, el proceso también busca que los artistas locales tengan un lugar visible dentro de la programación cultural de la ciudad. “Nuestros artistas sean protagonistas de grandes escenarios”, añadió el secretario.

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Por Redacción Cultura

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