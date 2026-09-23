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Medellín39: el Hay Festival busca a los 39 mejores escritores jóvenes de América Latina

La selección reunirá a autores de ficción menores de 40 años y se dará a conocer en enero de 2027, durante el Hay Festival Forum Medellín. Los elegidos tendrán una antología publicada por Anagrama en español e inglés.

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Redacción Cultura
23 de septiembre de 2026 – 11:06 a. m.
Hay Festival
El Hay Festival tendrá fechas en Jericó, Medellín y Cartagena de Indias.
Foto: MARIA FERNANDA CHARRIS

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El Hay Festival lanzó “Medellín39: 39 voces que representan el futuro de la literatura”, una iniciativa que busca identificar a 39 de los mejores escritores de ficción menores de 40 años. La selección hace parte de la programación que acompañará a Medellín Capital Mundial del Libro 2027, reconocimiento otorgado por la UNESCO, y tiene como propósito “dar a conocer nuevas voces y conectar sus historias con lectores de todo el mundo”, según el Hay Festival.

En contexto: Medellín se alista para ser Capital Mundial del Libro 2027

Los nombres de los 39 seleccionados se conocerán entre el 26 y el 27 de enero de 2027, durante el Hay Festival Forum Medellín 2027. A partir de entonces, los autores participarán en un encuentro con charlas, talleres y otras actividades, y sus textos harán parte de una antología publicada por la editorial Anagrama en español e inglés.

Según informaron desde el festival, para ser considerados, los autores deben haber publicado al menos un libro, ser originarios de la región o formar parte de su diáspora y demostrar potencial literario. También podrán ser postulados por editoriales, agentes literarios, críticos y público general.

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“Esta convocatoria celebrará la ciudad, habrá muchas mujeres, muchos hombres, muchas personas de diferentes lugares de América Latina que se den la oportunidad de participar”, señaló Andrés Valencia, responsable de festivales de Comfama.

La selección estará a cargo de un jurado integrado por Pilar Quintana, escritora colombiana, autora de La perra y Los abismos, ganadora del Premio Alfaguara de Novela y directora editorial de la Biblioteca de Escritoras Colombianas; Diego Luna, actor, director y productor mexicano; Yásnaya E. Gil, lingüista y escritora mexicana dedicada a la diversidad lingüística, los derechos de los pueblos indígenas y la cultura mixe; Leonardo Padura, escritor cubano, creador de la serie literaria de Mario Conde y ganador del Premio Princesa de Asturias de las Letras; y Diamela Eltit, escritora y ensayista chilena, ganadora del Premio Nacional de Literatura de Chile en 2019.

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Por Redacción Cultura

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