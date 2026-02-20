Conciertos, obras de teatro y más planes culturales para este fin de semana en Bogotá

La Filarmónica de Bogotá rendirá tributo a Pedro Morales Pino, compositor vallecaucano. Foto: Kike Barona - Filarmónica de Bogotá

Concierto de la Filarmónica de Bogotá

Fecha y hora: sábado 21 de febrero, a las 4:00 p. m.

Lugar: Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional

Entrada: libre hasta completar aforo.

Detalles del evento: Este concierto de la Filarmónica de Bogotá será un homenaje a Pedro Morales Pino, compositor vallecaucano, al conmemorarse el centenario de su fallecimiento. Con la dirección de Rubián Zuluaga, la Orquesta interpretará clásicos del fallecido músico, como “Fantasía sobre motivos colombianos”.

Concierto Caleidoscopio Sonoro

Fecha y hora: sábado 21 de febrero, a las 3:00 p.m.

Lugar: Plazoleta externa Portal de Transmilenio Suba (Av. Ciudad de Cali con Av. Suba) - Suba.

Entrada: libre.

Detalles del evento: Esta presentación traerá a Bogotá la música del llano a partir de dos apuestas musicales: Canapiare, agrupación que explora los cantos y sonidos de esta región, y Sankofa Trío, proyecto que fusiona la tradición con la modernidad. El concierto hace parte de la iniciativa de Escenarios Móviles del Instituto Distrital de las Artes (IDARTES).

Obra “El lenguaje de los árboles”

Fecha y hora: sábado 21 de febrero, a las 3:00 p. m.

Lugar: Teatro El Parque.

Entrada: con costo (COP 16.650), disponibles en tuboleta.com

Detalles del evento: Bajo la premisa “Los árboles son juego, poesía, memoria y vida”, esta obra de teatro mezcla relatos breves con música en vivo para todas las edades. La historia nos presenta a una niña que, a través de su acercamiento a distintos árboles, comprende el valor que estos seres vivos tienen en nuestro planeta.

Concierto “Tortazo Ecléctico″

Fecha y hora: domingo 22 de febrero, a las 2 p. m.

Lugar: Teatro al aire libre La Media Torta.

Entrada: libre.

Detalles del evento: Esta presentación reunirá a los ganadores de la invitación pública “Súmate a la Programación” y a un artista distrital en un solo escenario. Del rock al vallenato, esta muestra propone una variedad de sonidos para todos los gustos musicales. Entre los artistas que se presentarán están Burning Caravan, Sergio Arias & Malalma, La Reforma y Juan Sin Cabeza.

Concierto “Muestras para no delinkir 13″

Fecha y hora: sábado 21 de febrero, a las 10:00 a. m.

Lugar: Teatro al aire libre La Media Torta.

Entrada: libre.

Detalles del evento: La edición 13 del Festival Muestras Para No Delinkir reunirá a 25 artistas de la escena del rap en Bogotá, Soacha y La Sabana. Entre los artistas que se presentarán están Keenwan, Askoman, Relatos de La Fría, Santacruz Medina y SmithBox.

“Acoplamientos”, visita guiada por la exposición de Edelmira Boller

Fecha y hora: Sábado 21 de febrero, de 3:00 a 5:00 p. m.

Lugar: Galería Santa Fe.

Entrada: libre.

Detalles del evento: Este sábado, el curador de “Acoplamientos”, Bernardo Montoya, dará un recorrido a los asistentes por la vida y obra de Edelmira Boller, artista colombiana reconocida por la abstracción geométrica y el uso de desechos industriales. Esta exposición recoge sus 50 años de trayectoria en cerca de 300 obras. La muestra estará disponible hasta el 26 de abril.

Lectura en silencio Parque El Country

Fecha y hora: domingo 22 de febrero, de 9:00 a. m. a 1 p. m.

Lugar: Parque El Country.

Entrada: libre.

Detalles del evento: Este espacio organizado por la librería La Verbena propone un encuentro silencioso, donde los asistentes podrán llevar el libro que deseen y compartir un momento de lectura colectiva. Las personas que vayan podrán llegar e irse cuando gusten. A partir de las 11:00 a. m. se habilitará un espacio para compartir las lecturas.