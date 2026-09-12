Albalucía Ángel ganó el VI Premio León de Greiff al mérito literario en Medellín

Durante la jornada de apertura de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, la poeta y escritora pereirana Albalucía Ángel recibió el Premio León de Greiff al mérito literario en su sexta edición. El evento se realizó en el Auditorio Explora y asistieron Verónica Suárez, secretaria de Cultura de Medellín; Verónica Uribe Hanabergh, decana de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad EAFIT; y Ana María Abello, viceministra de las Artes y la Economía cultural.

«El Premio León de Greiff al Mérito Literario es una iniciativa de la Universidad EAFIT y la Fiesta del Libro y la Cultura de la

Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín que pretende dar a conocer a los lectores las obras y los autores más importantes de la literatura hispanoamericana. El Premio se otorga cada año durante la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, alternando entre narradores y poetas. Se concede como reconocimiento a la obra consolidada de un escritor en lengua española que quiere presentarse como ejemplo de compromiso con el arte literario a las nuevas generaciones de lectores», mencionó la organización.

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Según contó Uribe, el premio es elegido por las bibliotecas de Medellín y área metropolitana, quienes postulan a los autores. La candidatura de Ángel fue hecha por Comfenalco y el Parque Biblioteca José Horacio Betancur de San Antonio de Prado.

Los jurados, Patricia Cardona Z, Guillermo Quijas y Juan Diego Mejía, eligieron a la ganadora el pasado 23 de julio entre una lista que incluía a Héctor Abad, Pablo Montoya, Yolanda Reyes, Raúl Vallejo e Irene Vasco. «Tras la deliberación, los jurados coincidieron unánimente en que Albalucía Ángel, narradora y poeta colombiana, reúne los méritos necesarios para ser declarada ganadora. Albalucía Ángel logró un estilo propio y una obra independiente del canon que se ha institucionalizado para la literatura latinoamericana. Su escritura se destaca por evocar los flujos de la memoria, la superposición de tiempos y personajes, y la profundidad de las problemáticas de la violencia desde una mirada femenina. El jurado resaltó el carácter vanguardista de la narrativa de la autora, en particular su capacidad para abordar el conflicto desde la perspectiva de personajes femeninos. Los tres integrantes señalaron, además, la complejidad técnica de una obra extensa, conformada principalmente por novela, cuento, poesía y teatro, que ha generado un impacto significativo no solo en la narrativa literaria latinoamericana de los siglos XX y XXI, sino también en el ámbito académico, con numerosas investigaciones у tesis doctorales basadas en su trabajo», mencionaron en el acta del jurado.

Cuando le preguntaron a la escritora cómo se sentía al haber ganado el premio, ella respondió que estaba «patidifusa» y muy sorprendida. En su discurso habló sobre León de Greiff y de cómo su obra tanto a ella, como a mucho otros los había dejado «patidifusos». También se refirió al terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto. Afirmó: «Colombia no puede permitirse el seguir dividido por odios y rencillas de pillos y troyanos. La patria duele, hermanas que me escuchan y hermanos que me observan quizá aún con un gesto de duda y no los culpo. La enorme grieta que dividió las tierras colombianas en el fatídico día de agosto nos abrió al mismo tiempo una visión inmensa que no se va a borrar, estoy segura. Lo tuyo es también nuestro, hermano. Lo que te afecta al alma me duele a mí también, hermana. Yo meto el hombro, mis manos, la fuerza viva de mi cuerpo, como sea, y te ayudo a salir de nuevo a respirar, a bendecir este momento».

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Como parte de su discurso, Ángel rememoró el episodio en el que escribió «Diálogos con un cuaderno anaranjado». Leyó fragmentos de este y reveló la manera en la que ese cuaderno la interpelaba como un «Pepe Grillo». «Escribo, ante todo, para que se sepa cómo las mujeres sentimos y pensamos y actuamos para no dejarnos caricaturizar por los hombres que nos convierten con gran facilidad en prototipos. Me gustaría decir, como Anna de Noailles, yo escribo para que el día en que yo no sea más, se sepa cómo me gustaban el gesto, el amor y el placer», dijo.

Albalucía, Ángel, nacida en Pereira en 1939, ha sido ampliamente reconocida por su obra «Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón». Sin embargo, su creación literaria se extiende más allá. Antes de dedicarse a la escritura, Ángel estudió historia del arte y trabajó como crítica en Europa. El poeta chileno, Alberto Baeza Flores, leyó sus escritos y la convenció de retomar la pluma. De su encuentro con personajes del Boom Latinoamericano nació su primera novela. «En ‘Los Girasoles en Invierno’ de 1970 y en ‘Dos Veces Alicia’ de 1972, exploró los límites entre la realidad y la ficción. Pero es con ‘Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón’, publicada en 1975, que Albalucía Ángel se gana un lugar propio e irrepetible en las letras colombianas, una novela que se adentra sin miedo en la violencia política de mediados del siglo XX, nombrando lo que otros prefieren dejar en silencio. Ese libro fue en su momento incómodo, incómodo por lo que decía y por quien lo decía, y hoy es sin discusión una de las grandes novelas colombianas sobre la violencia», mencionó Uribe en su discurso.

La decana de EAFIT anunció que en 2027 la universidad publicará una antología de la obra de Albalucía Ángel.

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