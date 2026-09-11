De corte experimental, la cinta parte de videos familiares personales de varias décadas en las que vemos celebraciones,…

El documental, ópera prima de los colombianos Bibiana Rojas Gómez y Juan David Cárdenas, forma parte de la Semana de la Crítica, una sección paralela de la Mostra de Venecia centrada en los nuevos talentos.

Mezclando material de archivo e imágenes generadas con inteligencia artificial, «El fin de los tiempos», estrenado este jueves en Venecia, propone secuencias alternativas para reflexionar sobre el futuro de la sociedad.

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«El fin de los tiempos», el documental colombiano sobre IA y memoria que llegó a Venecia

De corte experimental, la cinta parte de videos familiares personales de varias décadas en las que vemos celebraciones, encuentros, comidas… Los comentarios que acompañan a las imágenes hablan también del contexto de esos momentos, con temas como la violencia, las dictaduras, la explotación colonial o la precarización laboral.

«Esos 50 años [de imágenes] ofrecían una radiografía del contraste generacional encarnada en mi familia pero que es un contraste generacional transversal a la historia política de Colombia y de América Latina», dijo Cárdenas.

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«No queríamos caer en una distopía o una parálisis apocalíptica, sino proponer una revisión de este pasado con proyección al futuro, así como dar cuenta de cómo la tecnología, este capitalismo voraz o la colonización son temas muy intensos que pasan por lugares muy afectivos», afirmó Rojas.

Entre todos los personajes, una mujer aparece más que el resto y la voz en off de su hija se pregunta por las causas de su tristeza. «Si sólo otra vida fuera posible para cada uno de nosotros», se imagina esa voz en el documental.

«Salomé busca, entre más de cinco décadas de videos caseros de su familia, las causas de la tristeza de su madre. Intentando reconstruir la historia de ella, de su padre y de su tío Hernán, se encuentra con un pasado familiar rodeado de explotación colonial, precarización laboral, subdesarrollo tecnológico, extractivismo, dictaduras importadas del norte e incluso medicalización psiquiátrica. Haciendo uso de la última gran promesa imaginativa —la inteligencia artificial—, Salomé experimenta en carne propia una profunda crisis de identidad que le revela de qué manera, en la actualidad, resulta más fácil concebir el fin del mundo que el fin del capitalismo», se lee en la sinopsis del filme.

El documental fue proyectado en el marco del Festival Internacional de Cine de Cartagena y tuvo su estreno oficial en el Festival de Cine de Venecia.

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«Anarchivismo audiovisual»

Los realizadores empiezan entonces a integrar imágenes generadas con inteligencia artificial creando nuevas secuencias del pasado.

Lo llaman «anarchivismo audiovisual», es decir, usar material de archivo de forma experimental para modificar el pasado de manera que se pueda reflexionar sobre un futuro alternativo.

Así, por ejemplo, le piden a la IA que genere un mundo posible donde madre e hija puedan ser felices. El dispositivo genera la imagen de la madre con el bebé en brazos en una playa durante una puesta de sol. En otro momento, le piden un mundo donde el salario mínimo global sea real, y aparecen hombres trajeados encadenados. Este concepto del «anarchivismo audiovisual» puede ser rastreado al entorno filosófico de Cárdenas, quien ha estudiado a teóricos de la tecnología como Mark Fisher.

«Vemos cómo la inteligencia artificial se empieza a equivocar. En estos traspiés encontramos lugares […] para preguntarnos qué es lo que estamos viendo, que la tecnología no es transparente, sino que hay un montón de precarización detrás», dice Rojas Gómez.

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Para Cárdenas, la IA es como una «promesa tecnológica», pero que al final esconde «unas raíces profundamente dolorosas, sobre todo para América Latina, y el llamado sur global, donde la precarización está en la base del entrenamiento de muchas de estas plataformas».

El documental explica cómo es necesario el trabajo de miles de personas en países como Kenia, Filipinas o Venezuela, en condiciones muy precarias, para alimentar esta maquinaria tecnológica.

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«Nos prometieron la gran tecnología de la imaginación y nos topamos con una nueva oportunidad de negocio», advierte la voz en off de la cinta. En otras imágenes generadas con IA, se ve a la que fuera primera ministra británica en los años 1980 Margaret Thatcher bailando con la familia de la narradora en una fiesta. También el fallecido Kurt Cobain aparece moviéndose a ritmo de cumbia en las nuevas imágenes de archivo familiares.

«¿Cómo aparece la imagen que aparece? […] ¿Cuáles son los mecanismos que hay detrás, quién es el que está girando la tuerca para que aparezca lo que aparece?», se pregunta Rojas Gómez.

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