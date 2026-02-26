Alcaldía de Bogotá lanza convocatorias y estímulos culturales para este 2026

La Alcaldía de Bogotá presentó “Fomento en Red”, un nuevo modelo que articula los estímulos concursables con las estrategias de concertación entre sectores y comunidades. Foto: Cortesía Alcaldía de Bogotá

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y otras entidades culturales, presentó el portafolio de programas e iniciativas para el fomento de la cultura en Bogotá, el cual incluye becas, premios, residencias, pasantías y oportunidades, a las que podrán acceder los gestores, artistas y miembros del gremio cultural este 2026.

Junto a entidades como el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y Filarmónica de Bogotá, la Alcaldía anunció que, este año, la inversión será de COP 80 mil millones.

Estos recursos serán distribuidos para 164 convocatorias y 891 estímulos en la fase inicial del Programa Distrital de Estímulos; 523 reconocimientos del Banco de Personas expertas; el impulso para llevar a cabo la iniciativa de Proyectos en Red; y 70 laboratorios de co-creación comunitaria en el contexto de Barrios Vivos.

El Programa Distrital de Estímulos es una estrategia anual destinada a fomentar la cultura por medio de becas, premios, residencias, pasantías y otros recursos tanto económicos como técnicos, para personas naturales y jurídicas. El Idartes anunció que para este año se abrirán nuevas convocatorias, como la Beca para Clubes de Lectura en Librerías, el Premio Distrital de Crítica Literaria, la Residencia Internacional de Arte, Ciencia y Tecnología en Canadá, entre otras.

Por otra parte, el Banco de Personas Expertas es un proyecto dirigido a personas con o sin título profesional, para que inscriban o actualicen anualmente su hoja de vida y, desde su experiencia, tener la posibilidad de acompañar las iniciativas culturales que se hayan presentado a las convocatorias y programas del Distrito.

También está Proyectos en Red, iniciativa destinada a promover el trabajo conjunto entre distintos agentes del sector, por ejemplo, bibliotecas comunitarias, artistas del espacio público, títeres, formación musical, entre otros.

Por último, Barrios Vivos es una apuesta que busca aportar soluciones a problemáticas sociales de distintos barrios, por medio de laboratorios y espacios de creación cultural que le permitan a los habitantes de estas zonas crear comunidad y sentido de pertenencia.

Todo esto se articula en “Fomento en Red”, un modelo propuesto por la Alcaldía para este año, con el objetivo de entrelazar lo que se ha venido desarrollando a partir los programas de estímulos con las estrategias comunitarias, como la iniciativa de Barrios Vivos.

“No se trata solo de asignar recursos, sino de fortalecer el tejido cultural, dejar capacidades instaladas y generar lazos de confianza y orgullo en los territorios. Así ampliamos la participación y garantizamos que el fomento tenga un mayor impacto cultural y social, consolidando una política cultural que entiende el fomento de manera integral, como un sistema al servicio de los artistas, creadores y comunidades de Bogotá”, dijo Santiago Trujillo, secretario de Cultura, Recreación y Deporte.

Los interesados podrán consultar la oferta y postularse a partir del 25 de febrero, a través de cultured.gov.co