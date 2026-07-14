Alemania devuelve a familia judía el busto “Fernande” de Picasso, perdido en el nazismo

El pintor español, Pablo Picasso, estuvo activo entre el año 1900 y 1973. Foto: Wikipedia

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El estado federado de Baviera, en el sur de Alemania, devolverá a la familia del coleccionista de arte judío Alfred Flechtheim un busto de bronce de 1906 firmado por el artista español Pablo Picasso, titulado ‘Fernande’, después de que el marchante perdiera los derechos sobre él al exiliarse.

“En el presente caso, cabe suponer que Alfred Flechtheim debe considerarse propietario de la escultura incluso después del 30 de enero de 1933”, informó en un comunicado el Ministerio de Cultura del Gobierno de Baviera.

Los herederos de Flechtheim trataron sin éxito en 2022 de recuperar la obra de arte, algo que les fue denegado en 2024 por las autoridades bávaras.

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Sin embargo, “el caso ha podido ser revisado y se ha tomado la decisión de proceder a la restitución”, expuso el ministerio bávaro a raíz de la aprobación de un nuevo “marco valorativo” para casos como el que afectaba a esta obra de Picasso.

Según la nueva regla, en vigor desde el pasado 1 de diciembre, una propiedad transferida a un banco como garantía —como hizo en su día Alfred Flechtheim con el busto— que no pudo recuperarse por motivo del exilio debe ser devuelta al propietario original que fue objeto de la persecución nazi.

“Me complace que el catálogo de criterios, claramente definido y ampliado, del nuevo marco de evaluación del Tribunal de Arbitraje sobre Bienes Robados por el nazismo establezca los requisitos legales para la restitución del busto de bronce”, indicó el responsable de Cultura de Baviera, Markus Blume, en alusión a la obra de Picasso y los receptores de la misma.

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El busto ‘Fernande’, esculpido en bronce por el genio malagueño, mide 33,5 centímetros por 45,5 centímetros y se encontraba en el Fondo de Colecciones Estatales de Pintura de Baviera, tras haber sido adquirido en 1964 a los galeristas Fritz y Peter Nathan, de Zúrich.

“El nuevo marco de evaluación considera los requisitos específicos de los procedimientos históricos de restitución y, por primera vez, establece regulaciones uniformes para escenarios que antes no se habían resuelto, como mercancías vendidas en el extranjero, ventas internacionales, bienes saqueados y garantías reales. Esto se complementa con regulaciones independientes sobre el estándar y la carga de la prueba. De este modo, por primera vez, se dispone de un concepto global vinculante, transparente y equilibrado para las decisiones de restitución”, aseguró el ministerio en un comunicado.

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Además, el comunicado, que resume la reunión de ministros sostenida hoy, mencionó que: “Baviera está reestructurando radicalmente la investigación sobre la procedencia de las obras en sus museos de arte estatales, implementando así la recomendación central de la Mesa Redonda sobre la Responsabilidad Histórica”.

Por otro lado, aseguraron que se creó una comisión independiente y un centro científico para la investigación de la procedencia y la restitución del arte saqueado por los nazis en el Instituto de Historia Contemporánea (IfZ) de Múnich, por lo que la investigación, la evaluación académica y las recomendaciones de restitución se organizarán a partir de ahora fuera de la administración estatal de museos.