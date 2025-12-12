La gira “Colombia es Música Sacra” llega a San Andrés

La soprano Julia Martínez Reid y el pianista Ricardo Newball rendirán homenaje al canto espiritual afroamericano. Foto: Cortesía Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá continúa con la gira “Colombia es Música Sacra”. Esta vez, el encuentro será este 13 de diciembre en la isla de San Andrés, el quinto destino en el que se presentarán desde que inició este encuentro nacional.

Durante esta parada en el archipiélago, se realizará el concierto “King of Kings”, a cargo de la soprano Julia Martínez Reid y el pianista Ricardo Newball, quienes rendirán homenaje al canto espiritual afroamericano.

“Me llena de alegría poder compartir la música Negro Spiritual y Góspel, que son parte fundamental de la espiritualidad de mi Pueblo Raizal”, declaró Martínez.

La música espiritual afrocaribeña y raizal se ha venido construyendo desde hace siglos en San Andrés y uno de los hitos que marcó esta tradición fue la construcción de la Primera Iglesia Bautista en 1874, siendo una de las más antiguas de Colombia.

Precisamente este será el lugar de encuentro para el concierto, que empezará a las 6 p.m. y al cual el público podrá acceder de manera libre hasta completar aforo.

Este evento, así como los demás de la gira, se presentan como un puente entre la espiritualidad y el territorio: “Llevar la música sacra a distintas regiones es reafirmar que Colombia es un país de fe y de reconciliación. Cada territorio tiene una sonoridad que merece ser escuchada, apreciada y resaltada”, expresó Marianna Piotrowska, directora del Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá.

Esta edición de “Colombia es Música Sacra” comenzó el 15 de noviembre, con el concierto “Ave María” en Santa Marta y continuó con su recorrido por Zapatoca (Santander), Valle del Sibundoy (Putumayo) y San Andrés de Tumaco (Nariño).

Después de la presentación en San Andrés, la gira llegará a su fin el 20 de diciembre, con el evento “Fantasía de Navidad” en Jardín, Antioquia. La interpretación se dará en la Basílica Menor de la Inmaculada Concepción y estará a cargo de la Banda Sinfónica Nacional de Colombia, bajo la dirección del maestro Christiam Camilo Malagón Tenza.

Sobre El Festival Internacional de Música Sacra (FIMSAC)

El Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá (FIMSAC) es un evento anual que reúne a varios exponentes de la música espiritual entre septiembre y octubre, en la capital colombiana. Fue fundado en el 2012, como un homenaje a los 50 años del Concilio Vaticano II.

Durante sus distintas ediciones, el FIMSAC ha logrado convocar a más de 750 artistas de 20 países y ha ocupado más de 30 escenarios de Bogotá.

Como una forma de expandir esta iniciativa, surgió “Colombia es Música Sacra”, en alianza con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y FONTUR. Esta gira lleva la música espiritual a otras regiones del país y, gracias a la edición de este año, continúa con su objetivo de construir una cultura de paz nacional por medio del arte.