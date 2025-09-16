“Ángelo en el bosque mágico”: la animación que cautivó a Cannes

Fotograma de la película “Ángelo en el bosque mágico”. Foto: Noujau sound

Después de emocionar al público y conquistar a la crítica en festivales como Cannes y Annecy, el 18 de septiembre llega a las salas de cine de Colombia y Latinoamérica Ángelo en el bosque mágico.

Ángelo en el Bosque Mágico, cuenta la historia de Ángelo, un niño de 10 años con alma de explorador, que accidentalmente queda atrás durante un viaje familiar. Solo y decidido a reencontrarse con sus padres y su abuela enferma, Ángelo se aventura en un bosque lleno de maravillas y criaturas fantásticas: desde una nube con mal carácter hasta un enorme monstruo hecho de pasto. En su travesía, hará nuevos amigos y juntos deberán enfrentarse a Ultra, un oscuro villano que planea secar los manantiales que dan vida al bosque. Con una mezcla de aventura, humor y emoción, esta película está pensada para encantar a públicos de todas las edades en la pantalla grande.

En entrevista con El Espectador, el co-director Vincent Paronnaud, explicó qué lo motivó a llevar esta historia a la pantalla grande. El proyecto nació de un momento íntimo en la vida del director: la paternidad. Cuando se convirtió en padre, escribió un libro infantil que dio origen a la historia de Ángelo. “Quise hacer esta película porque el mundo puede ser peligroso y los padres siempre buscamos transmitir algo valioso a nuestros hijos. Quise hacerla no solo para los míos, sino para los niños de todo el mundo”, explicó.

Una película con varias capas

Aunque la cinta está pensada principalmente para un público infantil, el mensaje busca trascender generaciones. Paronnaud describe la película como una reflexión sobre la tolerancia, la resistencia y la bondad. “Vivimos en un mundo donde muchos creen que ser fuerte es ser agresivo, pero no es así. La verdadera fuerza está en la amabilidad. Todos tenemos nuestra propia historia, todos somos importantes”, señaló.

El vínculo entre Ángelo y su abuela introduce un tema sensible, la pérdida. “Cuando era joven perdí a mi abuela. En la película, sin embargo, ella sobrevive. Es como si yo pudiera mantenerla viva a través de esta historia”, confesó.

Nunca rendirse

El viaje de Ángelo está marcado por un mensaje de perseverancia. Para el director, la película busca recordar a los niños —y también a los adultos— la importancia de no rendirse frente a los desafíos. “Cuando tienes un sueño, debes mantenerlo. Ángelo entra en el bosque más oscuro porque cree en su objetivo. Los niños viven la vida sin miedo, pero cuando crecemos aparecen muros que nos limitan. Quise hablar de esa diferencia entre la infancia y la adultez”, afirmó.

Un proceso transformador

El proceso creativo también dejó una huella en su propio camino artístico. Hacer esta película, asegura, lo transformó: “Siempre es inspirador hacer una película o escribir un libro, porque al terminar ya no eres el mismo. Aprendes mucho y, aunque es un trabajo duro, te da ganas de seguir creando. Es un trabajo hermoso porque das vida a algo que estaba en tu mente”.

Diversión y fantasía

Al definir la película en una sola palabra, el director no dudó: “Divertida”. Con acción, fantasía y múltiples historias, Ángelo en el bosque mágico se presenta como una aventura llena de imaginación. Y, como él mismo resumió con sencillez, hay un motivo suficiente para verla: “Tienen que verla”.