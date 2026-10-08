Cinco obras para acercarse a Anne Carson, Nobel de Literatura 2026

Su obra, destacada por la Academia Sueca como "audaz e innovadora", está atravesada por su interés en la literatura clásica, una pasión que comenzó cuando estaba en el colegio y un profesor la invitó a profundizar en la cultura y el lenguaje de la Grecia antigua. Carson ha reconocido que esa experiencia fue importante en su formación como escritora.

La poeta, ensayista, traductora, profesora y especialista en literatura clásica Anne Carson fue anunciada este jueves como ganadora del Premio Nobel de Literatura 2026.

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Lea aquí: Nobel de Literatura 2026: la canadiense Anne Carson gana el premio

Desde entonces, la tradición clásica ha ocupado un lugar central en su obra. Ese acercamiento a la literatura griega también se ha reflejado en su trabajo de traducción, con versiones de fragmentos de Safo y de tragedias de Sófocles y Eurípides.

Estas son algunas obras para acercarse a la Nobel de Literatura 2026:

Autobiography of Red: A Novel in Verse

Este libro, publicado en 1998, es una reinterpretación contemporánea del mito de Gerión escrita en forma de novela en verso. En ella, Carson tiende un puente entre el clasicismo y la modernidad, y entre la poesía y la prosa.

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Fue justamente la obra que Steve Sem-Sandberg, miembro de la Academia Sueca, señaló que recomendaría. "Es una novela o, en realidad, una novela en verso, como ella misma la llama, en la que utiliza el mito de los trabajos de Heracles para contar la historia de un joven estudiante, un adolescente solitario, que se enamora profundamente de una persona a la que, por supuesto, no puede tener", afirmó.

Eros the Bittersweet

Es el primer libro de ensayo y crítica literaria de la escritora Carson, publicado en 1986. En esta obra, la poeta estudia el concepto griego de Eros y su relación con la poesía. Sobre este libro, la Academia Sueca explicó que Eros es "la esencia y la fuerza impulsora de la poesía" y que combina dolor y dulzura.

Según la institución, la distancia entre quien ama y quien es amado es la que da fuerza a Eros y pone el poema en movimiento. A partir de esa idea, Carson introduce distintas voces que se enfrentan entre sí y construye lo que la Academia describió como una visión "estereoscópica", capaz de presentar dos perspectivas al mismo tiempo.

Economy of the Unlost

Esta obra de 1999 pone en diálogo al poeta griego del siglo VI a. C. Simónides de Ceos con el poeta Paul Celan. En ella, Carson examina cómo ambos desarrollaron formas poéticas para abordar el duelo. Simónides recurrió a una poesía marcada por la concisión, mientras Celan trabajó sobre el lenguaje después de la experiencia del Holocausto, según se lee en el resumen del libro publicado por Poetry Foundation

La Academia Sueca presentó este libro como un ejemplo del método de Carson, basado en reunir voces y tradiciones distintas. Para la institución, estas "constelaciones literarias" inesperadas le han permitido apartarse de una poesía lírica ligada al yo narrativo e inspirar nuevas formas de literatura contemporánea.

The glass essay

La Academia Sueca destacó esta obra publicada en 1995 como muestra del potencial del poema largo y de la forma en que este puede borrar los límites entre géneros. La obra sigue a una mujer que, tras ser abandonada por su esposo, pasa una temporada con su madre en un paisaje agreste y aislado, acompañada por la voz de Emily Brontë, que se cuela una y otra vez en el relato. Esa presencia es la que, según la institución, convierte el poema también en un ensayo.

"El poema está, por lo tanto, construido en torno a tres mujeres solitarias, donde la poesía necesita a la historia, y la historia, a su vez, cobra energía gracias a los saltos y cambios de escena de la poesía", afirmaron desde la institución que le otorgó el Nobel.

Nox

Publicado en 2010, esta obra fue escrita en memoria de su hermano Michael, quien murió en Dinamarca en 2000. La Academia Sueca lo describió como "una creación tan escultórica como literaria, un epitafio en forma de caja que contiene un acordeón desplegable de fotografías, cartas y otros textos escritos dedicados a su hermano fallecido".

La institución también destacó la presencia del poeta romano Cayo Valerio Catulo, cuyo poema 101, dedicado a su propio hermano fallecido en tierras extranjeras, funciona como una tercera voz que aporta profundidad temporal a la obra.

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