Argentina restituye una pintura del siglo XVIII saqueada por los nazis a sus herederos

La pintura «Retrato de una dama» desapareció durante la década de 1940, luego de que los nazis la robaran al galerista judío holandés Jacques Gouddstikker. La obra, creada por Giacomo Antonio Melchiorre Ceruti en el siglo XVIII, reapareció en una casa de Mar del Plata, Argentina, en 2025. Tras varios meses de procedimientos judiciales, una corte del país sudamericano ordenó la restitución de la pintura a Marei von Saher, heredera de Gouddstikker. Los abogados de von Saher afirmaron que este es un caso sin precedentes.

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“Hasta donde sabemos, esta es la primera vez que la justicia argentina recupera y restituye un cuadro saqueado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial”, declaró Juan Ignacio Pascual, uno de los abogados argentinos que representan a Von Saher y a la familia Goudstikker, al diario The Art Newspaper.

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La obra fue descubierta a través de una fotografía de un aviso inmobiliario, tras décadas de búsqueda. «Retrato de una dama» estaba en manos de Patricia Kadgien. Ella y su esposo, Juan Carlos Cortegoso, habían sido imputados por encubrimiento y puestos bajo arresto domiciliario luego de que el diario neerlandés AD identificara la obra en una foto en la que el cuadro aparecía colgado sobre un sofá verde.

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La obra perteneció originalmente al galerista neerlandés, antes de que los nazis saquearan su colección de arte. La pintura fue llevada por Friedrich Kadgien, financista de la organización paramilitar nazi SS, a Argentina luego de huir de Europa cuando terminó la guerra.

El acuerdo establece que la pareja acepta la devolución del cuadro a la nuera y única heredera de Goudstikker, Marei von Saher, y no lo reclamará judicialmente. También establece un pago de USD 3.200 para hospitales locales.

«Retrato de una dama» fue una de las 1.100 obras saqueadas de la colección de Gouddstikker tras la invasión nazi a los Países Bajos en 1940. El mercader de arte huyó de su país y sus obras se dividieron entre varios oficiales de alto nivel del nazismo.

De acuerdo con The Art Newspaper, la pareja argentina evitó ir a juicio luego de acceder a una serie de condiciones con las que Von Saher estuvo de acuerdo, pues recuperar la pintura era su objetivo. “Y esto es lo más excepcional: la restitución no se realizó mediante un acuerdo con un Estado o un museo, como ha ocurrido en muchos casos internacionales relacionados con arte saqueado por los nazis”, afirmó el abogado Pascual a Mercedes Ezquiaga de The Art Newspaper. “En este caso, la obra estaba en manos privadas, y fue a través de un proceso penal argentino, con la participación de los demandantes y la labor de la justicia argentina, en particular de la Fiscalía Federal de Mar del Plata, que se obtuvo una resolución judicial que ordenaba su restitución a los herederos de su último propietario legítimo”.

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Los herederos de Gouddstikker han trabajado durante décadas por la restitución de las obras del galerista. En 2006, lograron recuperar 202 obras del gobierno neerlandés. “Hace más de 80 años, este cuadro fue robado por los nazis, primero por [Hermann] Göring y luego por Kadgien, cuyos descendientes lo conservaron durante décadas. Es hora de cerrar este capítulo, de que el cuadro regrese a mi familia y de recuperar una parte del legado de Jacques Goudstikker», dijo Von Saher a The Art Newspaper.

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