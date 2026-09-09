«Meteorito»: el cine colombiano regresa a la Hacienda Nápoles de Escobar en Venecia

«Un tema importante de la obra es la animalidad; hay una metáfora que es una excavación donde hay un dinosaurio, y eso me hace pensar en otra palabra que es memoria, que solo es posible visitarla con la fuerza de la amistad», sostiene en una…

La memoria late bajo la tierra de la antigua hacienda del narco Pablo Escobar en la nueva película del cineasta colombiano Sebastián Múnera, ‘Meteorito’, estrenada este martes en el Festival de Venecia para reflexionar sobre un pasado violento «ornamentado» entre columpios, toboganes y dinosaurios.

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«Un tema importante de la obra es la animalidad; hay una metáfora que es una excavación donde hay un dinosaurio, y eso me hace pensar en otra palabra que es memoria, que solo es posible visitarla con la fuerza de la amistad», sostiene en una entrevista el director, que debuta este año en el festival veneciano.

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Por eso, ‘Meteorito’, que concursa en la Semana Internacional de la Crítica, certamen paralelo a la Mostra, es la historia de dos amigas, interpretadas por Ángela Cano y Luna Gaviria. Ambas crían juntas a un muchacho mientras se ganan la vida ocultando en su ropa interior teléfonos que llevan a los presos de una cárcel cercana.

Pero esta no se trata de una cárcel cualquiera, sino de una que fue construida en los terrenos de lo que antaño fue la finca privada de Pablo Escobar, la ‘Hacienda Nápoles’, un lugar donde el ‘narco de narcos’ también construyó un zoológico al estilo ‘safari’. Un día, las amigas y el niño deciden desviarse de su ruta y, en vez de acudir a la cárcel para introducir teléfonos, deciden disfrutar de una soleada jornada en un extravagante parque de atracciones construido donde antes estaba el zoo del criminal. Mientras vagan entre toboganes, atracciones y dinosaurios de plástico, escucharán inquietantes susurros que evocarán una forma de violencia que subyace bajo la superficie de este lugar.

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Múnera explica que la presencia de este parque de diversiones en la ‘Hacienda Nápoles’, antaño símbolo del oscuro imperio de Escobar, constata una especie de «ornamento del delito» en su país.

El director colombiano Sebastián Múnera durante una entrevista en el Festival de Venecia por el estreno de su película ‘Meteorito’, a concurso en la Semana Internacional de la Crítica. Foto: EFE - Gonzalo Sánchez

«Tras la muerte de Escobar, el Gobierno construye un parque de diversiones encima (…) y luego una cárcel de máxima seguridad. Para entrar en este parque, primero pasas por una gran portada que dice ‘Bienvenidos a la verdadera aventura salvaje’», subraya.

En esta «contradicción», la de un parque que aúna la diversión con un penal, el director crea esta historia femenina rodada entre tres departamentos —Tolima, Caldas y Antioquia— y a orillas del gran río Magdalena.

Según relató el director a LatAm Cinema, el primer acercamiento que tuvo al lugar que inspiró la película fue de niño, en las décadas de 1980 y 1990, cuando, en viajes entre Bogotá y Medellín, su familia paraba en la Hacienda Nápoles para visitar el zoológico. «Tengo muchos recuerdos de esas visitas cuando era niño. Muchos años después, inicié una investigación académica sobre la animalidad y el cine. Durante esos años de investigación, ya como artista plástico, comencé a visitar zoológicos y, por supuesto, regresé al de mi infancia, al de esos primeros recuerdos borrosos. Entonces me encontré con una tensión entre instituciones. El zoológico se había convertido en un parque temático y, justo al lado, el gobierno había construido una cárcel de máxima seguridad», dijo. En medio de esa tensión que describió, vio que, además de familias que se preparaban para visitar el parque, otros se preparaban para visitar a familiares en la cárcel y fue esto lo que hizo que se diera cuenta de que su película debía retratar la humanidad más que la «animalidad».

Mientras las mujeres pasan sus vidas o se detienen a visitar un museo con fotografías de aquella violencia, la obra muestra a un hombre que excava cuidadosamente los huesos de lo que parece un animal prehistórico, alegoría del funesto recuerdo en este lugar.

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La película de Múnera pasó primero por el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI). Allí fue presentado en la sección Work In Progress. «Nos atrevimos a enviar un primer corte de la película que recién habíamos filmado. Era un corte muy largo, pero nos permitía ver esas imágenes por primera vez en una pantalla grande, y entendimos el wip como un laboratorio de montaje, no solamente como un espacio de industria. Allí fuimos premiados y, gracias a eso, logramos hacer la finalización de color y el diseño sonoro. Muchas veces, las postproducciones pueden alejarnos de nuestros procesos creativos. El FICCI se convirtió en la oportunidad de que, al tratarse de un premio en Colombia, el color y el diseño sonoro se quedaran acá», afirmó a LatAm Cinema.

Múnera explica que le gustaría que su cinta fuera vista en su país con «lágrimas», con «abrazos», pero también «con muchas preguntas sobre nosotros y nuestro pasado».

Para el director, haber alcanzado con esta película el famoso festival de cine ha sido como «un sueño», tanto que lo considera «una nueva etapa de su vida» ahora que la obra ya es pública.

«Hoy celebramos el cine porque la película se encontró con los ojos del público; el ciclo está completo», termina.

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