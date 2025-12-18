Logo El Espectador
Petro habló sobre la decisión de Laura Restrepo de no asistir al Hay Festival

La escritora colombiana envió una carta a los organizadores en la que explicó que no participaría en el evento por la presencia de María Corina Machado.

Redacción Cultura
18 de diciembre de 2025 - 05:43 p. m.
El presidente Petro dijo que Restrepo era una de las "más brillantes escritoras de América Latina".
El presidente Petro dijo que Restrepo era una de las "más brillantes escritoras de América Latina".
Foto: Óscar Pérez
Este 17 de diciembre, el presidente Gustavo Petro se manifestó sobre la cancelación de la participación de la escritora colombiana Laura Restrepo en el Hay Festival.

“Laura Restrepo es una de las más brillantes escritoras de América Latina. Me parece que rechazar una invasión es de latinoamericanos y eso la enaltece”, dijo el mandatario a través de X.

Estas declaraciones de Petro surgieron como respuesta a un trino de Abelardo de la Espriella. El candidato presidencial por el movimiento Defensores de la Patria expresó que Restrepo es una “activista disfrazada de escritora para avalar dictaduras” y que le causaba aflicción que se rechace el diálogo con “heroínas” como María Corina Machado.

Frente a esto, Petro también expresó que “es triste que parte de la intelectualidad jurídica de Colombia haya terminado defendiendo paramilitares e invasiones”.

La salida de la autora del festival se dio por la presencia de Machado en la programación del evento, el cual tendrá lugar en Cartagena, del 29 de enero al 1 de febrero de 2026.

En la carta que envió Restrepo a los organizadores, afirmó que haber invitado a la política venezolana “ha sido cruzar la raya” y que no se le puede dar tarima a figuras como Machado que, de acuerdo con ella, “promueve posturas y actividades a favor del sometimiento de nuestros pueblos y contra la soberanía de nuestros países”.

Otros escritores, como el colombiano, Giuseppe Caputo, y la dominicana, Mikaelah Drullard, también han cancelado su participación y se han manifestado en contra de las posturas de Machado en cuanto a temas como Israel y Gaza y la intervención de Estados Unidos en Latinoamérica.

El Hay Festival emitió un comunicado de prensa, en el cual dijo que “respetan la decisión de las personas que han optado por no hacer parte de esta edición” y que seguirán siendo “un espacio de reflexión y conversación plural, incluyendo en sus programas voces provenientes de distintas orillas, tradiciones y posturas”.

Este encuentro, además de la programación en Cartagena, contará con actividades en ciudades como Medellín, Barranquilla y con una edición del Hay Festival en Jericó, que se dará del 23 al 25 de enero del próximo año.

Por Redacción Cultura

