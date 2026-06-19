Así funcionará el ‘Bono de lectura’ que el MinCulturas entregará a 10.000 jóvenes del Sisbén

El bono de lectura podrá usarse únicamente para la compra de libros o cómics. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Muy pronto, alrededor de 10.000 jóvenes colombianos tendrán a su disposición un bono de lectura que les permitirá comprar libros o cómics en librerías a nivel nacional. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, la Biblioteca Nacional de Colombia (BNC), Fundalectura y la Asociación Colombiana de Librerías Independientes (ACLI), busca impulsar el acceso a la cultura y dinamizar la circulación de libros en todo el país.

Este proyecto hace parte de la “Canasta básica cultural”, un programa fundamentado en la Ley 2389 de 2024 y que pretende garantizar a la ciudadanía el acceso a una amplia oferta cultural. “Este bono de lectura dinamiza la economía del libro en el país, le da un espaldarazo a las librerías que siguen resistiendo y contribuye a incentivar la lectura en los jóvenes”, señaló Yannai Kadamani Fonrodona, ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes.

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A estos bonos de lectura podrán acceder jóvenes entre 18 y 28 años que estén registrados en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén). Cada uno tendrá un valor de COP 60.000 pesos, que se podrán redimir únicamente en la compra de libros o cómics en librerías seleccionadas. Eso sí, las compras que se realicen con este bono deberán ser de COP 65.000 o más, por lo que las personas tendrán que aportar un mínimo de COP 5.000 si quieren acceder a este beneficio.

Los bonos serán virtuales y podrán redimirse a partir del próximo 15 de julio en las librerías participantes.

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Desde esta semana y hasta el próximo miércoles 24 de junio, los establecimientos podrán inscribirse para ser uno de los puntos en los que los jóvenes podrán redimir sus bonos. Las bases de la invitación a las librerías y el formulario de inscripción lo podrán encontrar en la página oficial del MinCulturas.

Este “bono de lectura”, como lo afirmó Adriana Martínez-Villalba, busca beneficiar “de manera prioritaria a una población que enfrenta barreras económicas para acceder a bienes y servicios culturales”. Así, el ministerio espera seguir fomentando los hábitos de lectura en todos los sectores de la sociedad y contribuir a la formación de jóvenes a través del acceso a materiales de lectura de calidad.

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