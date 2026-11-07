Así funcionará la nueva sala infantil de la Biblioteca Nacional que ya abrió sus puertas

La sala estaba prevista para abrir el 1 de octubre, el mismo día en que Daza se posesionó en el cargo, pero su apertura se aplazó un mes. Durante ese tiempo surgieron dudas sobre un…

Con la presencia de la directora de la Biblioteca Nacional, Julia Daza, este sábado 7 de noviembre abrió sus puertas la sala infantil de la institución. Se trata del primer espacio permanente en la historia de la entidad dedicado exclusivamente al acceso bibliográfico, la mediación lectora y la vivencia patrimonial de niñas, niños, adolescentes y sus familias.

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La sala estaba prevista para abrir el 1 de octubre, el mismo día en que Daza se posesionó en el cargo, pero su apertura se aplazó un mes. Durante ese tiempo surgieron dudas sobre un posible proceso de curaduría por parte de la directora y la eventual salida de algunos títulos. Sin embargo, según conoció este diario, la sala abrió con la misma lista de libros que se había planeado para la fecha inicial.

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"Desde mi llegada, el pasado 1 de octubre, la Sala Infantil ha sido una prioridad de nuestra gestión. Hemos trabajado de manera articulada para avanzar en cada una de las etapas necesarias para su puesta en funcionamiento, atendiendo los tiempos, la planeación y los requerimientos técnicos y operativos previstos", afirmó Daza, según se lee en un comunicado de prensa del Ministerio de Culturas.

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El espacio estará abierto de lunes a sábado, de acuerdo con los horarios de funcionamiento de la Biblioteca Nacional. De lunes a viernes atenderá entre las 10:00 a. m. y las 5:00 p. m., mientras que los sábados lo hará de 10:00 a. m. a 4:00 p. m. La programación estará dirigida a niñas y niños de entre 6 y 12 años, así como a sus familias, que podrán acercarse por iniciativa propia y participar en las actividades culturales.

Además de la programación permanente, los visitantes podrán consultar los libros en la sala. También habrá una persona encargada de orientar a quienes busquen materiales sobre temas específicos y acompañar a los niños y sus familias durante su visita.

Una de las novedades del proyecto será la posibilidad de acceder al préstamo externo de libros. Aunque este servicio todavía no está, la Biblioteca Nacional prevé implementarlo el próximo año. La idea es que los niños puedan llevarse los libros a sus casas y devolverlos después de un periodo de ocho o quince días. Este servicio estará disponible exclusivamente para los materiales de la colección infantil.

"La Sala Infantil contará con una selección de autores y editoriales colombianas, una muestra de afiches de ilustradores pioneros del campo de la literatura infantil en Colombia durante la segunda mitad del siglo XX y el mural La contemplación del perezoso, del artista Rafael Yockteng", añade el comunicado del Ministerio.

Durante la apertura de la sala, El Espectador intentó tener una entrevista con Julia Daza para conversar sobre el espacio, pero la respuesta, nuevamente, fue que por orden presidencial no se puede.

Continúan los reclamos

La inauguración de la sala infantil se dio en medio de los cuestionamientos por su retraso y de la convocatoria a un plantón para este sábado, organizado por el colectivo "Medio Pan y un Libro".

Tras conocerse la fecha de inauguración, las convocantes anunciaron que mantendrían la manifestación, pero cambiaron la hora de las 2:00 p. m. a las 10:00 a. m., hora de apertura de la sala.

El colectivo "Medio Pan y un Libro" hizo presencia este sábado frente a la Biblioteca Nacional para alertar sobre las preocupaciones que tienen por el futuro de las bibliotecas públicas del país. Foto: El Espectador

Durante la mañana de este sábado, unas tres personas se instalaron frente a la Biblioteca Nacional con carteles en las escaleras y advertían a quienes se acercaban sobre los riesgos que enfrenta el funcionamiento de más de 1.555 bibliotecas públicas y 630 bibliotecas rurales del país. En algunos momentos, cuando llegaban niñas y niños acompañados de sus padres, las manifestantes les leían cuentos.

Aun así, integrantes del Esmad llegaron al lugar.

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