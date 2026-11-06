La Biblioteca Nacional abre su Sala Infantil en medio de reclamos por retrasos y curaduría

La Biblioteca Nacional de Colombia abrirá oficialmente las puertas de su nueva Sala Infantil este sábado 7 de noviembre de 2026 en Bogotá. El espacio, ubicado en la sede de la institución (Calle 9 # 8-31) y concebido bajo el lema "Lee, juega y deja huella", representa el primer lugar permanente en la historia de la entidad dedicado exclusivamente al acceso bibliográfico, la mediación lectora y la vivencia patrimonial de niñas, niños, adolescentes y sus familias.

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Sin embargo, el anuncio oficial no borra el tenso ambiente institucional que precedió su apertura. El espacio debía abrir sus puertas originalmente el pasado 1 de octubre, pero el proceso acumuló semanas de opacidad y retrasos. La confirmación de la fecha por parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes llega, de hecho, a la par de la convocatoria a una nueva jornada de protesta pacífica frente a la fachada de la biblioteca, organizada por colectivos ciudadanos que reclaman la garantía de los derechos culturales de la niñez.

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El anuncio oficial y las fechas del servicio

De acuerdo con la información divulgada por el Ministerio de Culturas, la Sala Infantil funcionará de manera gratuita y estará abierta al público de lunes a viernes en el horario de 10:00 a. m. a 5:00 p. m., y los sábados de 10:00 a. m. a 4:00 p. m. La propuesta busca articular los libros con dinámicas de juego, creación e interacción con adultos acompañantes, educadores, mediadores y promotores de lectura.

En el comunicado institucional, la directora de la Biblioteca Nacional de Colombia, Julia Cristina Daza Noguera, afirmó que la habilitación del recinto fue asumida como una prioridad desde su llegada al cargo el pasado 1 de octubre de 2026. "Hemos trabajado de manera articulada para avanzar en cada una de las etapas necesarias para su puesta en funcionamiento, atendiendo los tiempos, la planeación y los requerimientos técnicos y operativos previstos. Hoy, con estas actividades culminadas y las condiciones dispuestas para prestar el servicio, nos alegra anunciar que estamos listos para abrir nuestras puertas", expresó la funcionaria.

Daza Noguera agregó que "acercar a un niño a un libro es mucho más que enseñarle a leer: es abrirle una puerta al mundo, fortalecer su pensamiento, despertar su curiosidad y darle herramientas para comprender sus emociones".

A pesar de estas declaraciones, en el sector cultural persisten dudas sobre los motivos reales que aplazaron durante más de un mes la entrega de una infraestructura que, según diversas fuentes, ya se encontraba lista a nivel físico.

A pesar del anuncio del Gobierno, la citación a un nuevo plantón frente a la Biblioteca Nacional para este mismo sábado 7 de noviembre a las 2:30 p. m., convocado por el colectivo "Medio Pan y un Libro", se mantiene: "haremos nuestro plantón". La manifestación fue planeada como una protesta pacífica que apela a "la lectura, la escritura, la oralidad y el juego" para exigir la apertura pública del espacio.

La convocatoria ciudadana basó su reclamo en el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia —que consagra los derechos fundamentales de los niños a la educación, la cultura, la recreación y la libre expresión— y en el artículo 30 de la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia), que garantiza la participación de niños y adolescentes en la vida cultural y las artes.

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Para Tatiana Barajas, mediadora de lectura del equipo de acompañamiento territorial a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y las Bibliotecas Rurales Itinerantes, la falta de claridad oficial generó una seria preocupación en el gremio. "Hay una situación y es que antes las áreas de la Biblioteca Nacional a uno le daban información, ahora ya no. Ahora quien da la información es la directora, pero ella no dice nada", señaló Barajas en días previos a la confirmación del Ministerio.

La mediadora enfatizó la gravedad de la situación advirtiendo que, "en el marco de las violencias estructurales, los primeros derechos que empiezan a desaparecer son los culturales, y más aún si estamos hablando de bibliotecas que están en situaciones complejas". Por ello, sectores de la mediación y grupos comunitarios consideraron emprender acciones jurídicas para forzar la apertura y ejercer veeduría sobre las colecciones.

El núcleo del malestar interno gira en torno al criterio de selección del catálogo disponible en la sala. Funcionarios de la Biblioteca Nacional, quienes solicitaron a El Espectador mantener en reserva su identidad por temor a represalias laborales, revelaron que la causa central del retraso fue la determinación de la directora Julia Cristina Daza Noguera de realizar una revisión unilateral a los materiales bibliográficos.

Según denunciaron las fuentes, la lista de libros ya había sido construida y concertada por un comité técnico integrado por especialistas de la propia biblioteca y asociaciones dedicadas a la literatura infantil. "Ella mencionó que no se puede abrir hasta que revise la lista de los libros para los niños (…). ¿Cuál es la intención con esa curaduría? Esa es una de las primeras preocupaciones", relató una de las fuentes a este diario.

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Esta controversia sobre el control del catálogo se suma a un contexto administrativo convulso dentro de la institución, donde la llegada de Daza Noguera ha estado acompañada por denuncias de maltrato laboral y desorden en la gestión interna.

Patrimonio e ilustración: la oferta de la Sala Infantil

Más allá del debate sobre la administración, la nueva Sala Infantil constituye un hito para la entidad, al ser la primera vez en la historia de la Biblioteca Nacional que se destina una infraestructura permanente para la primera infancia y la niñez.

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El espacio incluye la obra La contemplación del perezoso, creada especialmente por el ilustrador colombiano Rafael Yockteng, una muestra de afiches de ilustradores pioneros que impulsaron la literatura infantil en Colombia durante la segunda mitad del siglo XX y una selección de autores y editoriales colombianas contemporáneas, junto al rescate de referentes de la tradición literaria nacional como Rafael Pombo.

Valeria Baena, asesora de la Biblioteca Nacional, destacó que la sala es "una oportunidad para que las nuevas generaciones comiencen a reconocer el valor de nuestro patrimonio y la importancia de cuidarlo", integrando la lectura con el arte y la diversidad de expresiones culturales.

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