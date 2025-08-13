Así puede postularse a la convocatoria de curaduría del Ministerio de las Culturas

El 47 Salón Nacional de Artistas seleccionará una propuesta para intervenir el espacio público en municipios del Cauca. Foto: Prensa Min Culturas

El Ministerio de las Culturas abrió una convocatoria nacional para seleccionar una curaduría en espacio público dentro del 47 Salón Nacional de Artistas (SNA), que en 2025 se desarrollará bajo el nombre KAUKA, asamblea de mundos posibles. La edición se realizará entre el 25 de octubre y el 10 de diciembre en el departamento del Cauca, con actividades en diferentes municipios.

La invitación permanecerá abierta desde el 31 de julio hasta el 21 de agosto y está orientada a la presentación de propuestas que activen el espacio público como lugar de encuentro, memoria, cuidado y resistencia. El proyecto seleccionado recibirá un incentivo económico de 40 millones de pesos y deberá materializarse a través de intervenciones performáticas o exhibiciones en municipios como Popayán, Puerto Tejada, Villa Rica o Santander de Quilichao.

La convocatoria está dirigida a artistas, curadores, colectivos y agentes culturales nacionales o extranjeros con al menos cinco años de residencia en Colombia. Se valorará especialmente la experiencia en trabajos comunitarios y territoriales. No se exige formación académica formal ni trayectoria institucional, ya que la evaluación priorizará la pertinencia social, la dimensión colectiva y el arraigo en las comunidades.

Según Alejandra Sarria, coordinadora del Grupo de Artes Plásticas y Visuales del Ministerio, estas invitaciones públicas permiten integrar nuevas propuestas al componente curatorial del Salón, ampliando la diversidad de voces y perspectivas. En este caso, el enfoque en el espacio público del Cauca cobra relevancia por tratarse de un territorio marcado por procesos históricos y actuales de resistencia.

El proyecto ganador deberá desarrollarse entre octubre y diciembre de 2025, dentro de la programación oficial de KAUKA. Las acciones incluirán montaje, mediación con la comunidad y actividades abiertas al público, en diálogo con los ritmos, saberes y prácticas del territorio.

Sobre KAUKA y el 47 Salón Nacional de Artistas

KAUKA significa “madre de los bosques” en nam-trik, lengua del pueblo Misak. La edición de 2025 se distancia de los escenarios habituales en grandes ciudades y se instala en el Cauca, con un modelo curatorial colaborativo y decolonial. El equipo curatorial está conformado por Carolina Chacón Bernal, Catalina Vargas Tovar, el Consejo Ancestral Willka Yaku, Eblin Grueso Cuero y Laura Campaz Minota.

El Salón Nacional de Artistas, creado en 1940, es el programa estatal más antiguo de apoyo al arte contemporáneo en el país. En su trayectoria de 85 años ha buscado descentralizar y diversificar el campo artístico, articulando esfuerzos con artistas, comunidades y gestores culturales.

La información ampliada sobre la convocatoria y su reglamento están disponibles en las redes sociales del Ministerio de las Culturas y del Salón Nacional de Artistas.